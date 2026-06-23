Краснодарца осудили за нападение на полицейского

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Краснодара, которым местный житель Вячеслав Дмитриев признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте 2025 года в поселке Пашковском Краснодара. По материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и наносил удары по ограждению. Прибывший на место сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия и предъявить документы, однако получил отказ.

Как установил суд, подсудимый толкнул полицейского и попытался скрыться. При попытке пресечения его действий сотрудник правоохранительных органов был сбит с ног ударом в голову и упал на забор. После этого мужчина нанес ему несколько ударов, в результате чего потерпевшему были причинены перелом носа и травма глаза.

Суд первой инстанции учел смягчающие обстоятельства, включая раскаяние подсудимого и наличие у него малолетних детей. В итоге Вячеславу Дмитриеву назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами районного суда, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков