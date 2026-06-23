В КБР производство мяса овец и коз выросло на 29,6%

В январе-мае 2026 года сельхозорганизации Кабардино-Балкарии произвели 1,1 тыс. т. мяса овец и коз на убой в живом весе, что на 29,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за первые пять месяцев 2026 года в сельскохозяйственных организациях республики произвели 19,6 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе. Из этого объема около 16 тыс. тонн приходится на птицу.

В ведомстве считают, что увеличение показателей в данной сфере указывает на устойчивое развитие животноводства в регионе.

Наталья Белоштейн