В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбит 1 БПЛА

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его данным, в районе мыса Херсонес над морем был сбит один беспилотник. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России и акваториями Азовского и Черного морей, включая территорию Республики Крым.

Вячеслав Рыжков