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С утра над Кубанью, Адыгеей, Крымом и другими регионами сбили 47 БПЛА

В Министерстве обороны РФ сообщили, что с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

О каких-либо разрушениях или пострадавших на территории Кубани официальные власти не сообщали.

Вячеслав Рыжков

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