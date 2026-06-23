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В Феодосии будут реже ходить автобусы из-за дефицита топлива

Интервалы движения автобусов на нескольких городских маршрутах увеличены в Феодосии в связи с дефицитом топлива. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Перевозчик, обеспечивающий работу общественного транспорта на маршрутах №1, 5, 6, 101, 102 и 107, уведомил об увеличении интервалов движения между рейсами. Временные изменения введены в связи с ограничением достаточного количества топлива»,— проинформировал мэр в своем «Максе».

Господин Ким подчеркнул, что введенные ограничения носят временный характер и действуют до урегулирования ситуации с поставками топлива.

О том, как живет Симферополь в условиях топливного кризиса,— читайте в репортаже «Последняя капля».

Наталья Решетняк

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