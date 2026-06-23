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Оперштаб: Симферополь, Ялта и Алушта остались без света из-за аварии

В Республике Крым в результате технологических нарушений в работе электрических сетей без света остались потребители в пяти городских округах и четырех районах, сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключения произошли в Симферополе, Ялте, Алуште и Феодосии, а также на территориях Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского и Кировского районов.

В настоящий момент на месте работают аварийные бригады. «Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено»,— говорится в сообщении.

Наталья Решетняк

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