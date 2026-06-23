Третий этап реконструкции Западного обхода в Краснодаре начнется 24 июня

В Краснодаре продолжается реконструкция Западного обхода, третий этап которой стартует 24 июня на участке от улицы Средней до транспортной развязки на улице имени Дзержинского. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На первом этапе подрядная организация выполнит подготовительные и демонтажные работы. На отрезке от улицы Средней до улицы Народной из-за снятия дорожного покрытия будет частично ограничено движение — проезд сохранится по одной полосе в направлении от развязки на улице Дзержинского в сторону Немецкой деревни.

Со стороны транспортной развязки планируется снятие растительного слоя грунта, демонтаж шумозащитных экранов и барьерных ограждений.

Реконструкция Западного обхода ведется с лета 2025 года и охватывает два участка — от ТЦ «Лента» до Немецкой деревни и далее до улицы Средней. Работы выполняются в рамках краевой программы «25/35», реализуемой по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее в начале июня после капитального ремонта в рамках той же программы было полностью восстановлено движение по Тургеневскому мосту, где работы продолжаются в подмостовой части.

Вячеслав Рыжков