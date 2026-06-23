Доля частных компаний в теплоснабжении Ставрополья превысила 50%

Доля организаций частной формы собственности на рынке теплоснабжения Ставропольского края по итогам 2025 года составила 52,49%. Таким образом, частный сектор впервые занял более половины регионального рынка производства тепловой энергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном профильными структурами правительства Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Согласно документу, показатель превысил установленный ориентир по развитию конкуренции, который был определен на уровне 50%. По оценке авторов мониторинга, уровень удовлетворенности состоянием конкурентной среды на рынке теплоснабжения составляет 78,8%.

Рынок теплоснабжения включает производство, передачу и распределение тепловой энергии, эксплуатацию котельных и тепловых сетей, обеспечение горячего водоснабжения жилых домов, социальных объектов и предприятий. В этой сфере работают как государственные и муниципальные организации, так и частные компании.

По данным СПАРК, в Ставропольском крае зарегистрированы десятки организаций, основной деятельностью которых являются производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также обеспечение работы котельных и систем теплоснабжения. Среди крупнейших участников рынка — АО «Теплосеть», ООО «Объединение котельных курорта», ООО «Автоматгаз», ООО фирма «Агрореммонтаж», ООО «Энерготерм-Сервис» и другие предприятия.

Финансовые результаты участников рынка остаются неоднородными. По данным СПАРК, крупнейшую чистую прибыль по итогам 2025 года среди теплоснабжающих организаций региона получила фирма «Агрореммонтаж» — 29,9 млн руб. Следом идут ООО «Автоматгаз» с прибылью 24,4 млн руб., АО «Теплосеть» (10,9 млн руб.) и ООО «Энерготерм-Сервис» (10 млн руб.).

В то же время крупнейший убыток зафиксирован у ГУП СК «Крайтеплоэнерго», который по итогам года показал отрицательный финансовый результат в размере более 403 млн руб. Убыток ООО «Теплоэнерго Кисловодск» составил около 176 млн руб., ООО «Пятигорсктеплосервис» — 35,5 млн руб.

Всего в выборке СПАРК из 27 организаций прибыль получили 22 предприятия, тогда как пять компаний завершили год с убытками. Совокупная прибыль прибыльных организаций превысила 100 млн руб., однако общий финансовый результат рынка оказался отрицательным — около 515 млн руб. Это связано с крупными убытками отдельных участников отрасли.

Эксперты отмечают, что рост доли частного бизнеса в коммунальной инфраструктуре региона связан с модернизацией объектов теплоснабжения, передачей части объектов в концессию и привлечением внебюджетных инвестиций. При этом отрасль остается одной из наиболее регулируемых в экономике, поскольку тарифы на тепловую энергию устанавливаются региональными властями.

Роман Лаврухин