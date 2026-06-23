В мае на Кубани выдали ипотек на 10 млрд рублей

В Краснодарском крае в мае 2026 года банки выдали 2,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 10 млрд руб., что на 4% меньше по количеству и на 7% по объему по сравнению с апрелем. По объему ипотечных выдач регион занял шестое место среди 50 крупнейших субъектов РФ, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средний размер ипотечного кредита в регионе за месяц снизился на 3% и составил 4,1 млн руб. Средний срок кредитования достиг 271 месяца, или около 22,5 года.

По итогам января—мая текущего года банки предоставили жителям Краснодарского края 12,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 56,1 млрд руб.

В целом по России в мае банки выдали 80,33 тыс. ипотечных кредитов на покупку жилья на сумму 329,37 млрд руб. По сравнению с апрелем число выдач сократилось на 12%, аналогичное снижение зафиксировано и по объему кредитования. Вместе с тем в годовом выражении показатели продемонстрировали рост: количество выданных ипотек увеличилось на 22%, а объем — на 15%.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин пояснил, что снижение ипотечной активности в мае носит сезонный характер и не свидетельствует о формировании негативной тенденции. По его словам, динамика обусловлена сокращением числа рабочих дней в период майских праздников, а также перераспределением спроса, когда часть заемщиков стремится завершить сделки до начала выходных либо переносит оформление кредитов на более поздний период.

По словам господина Алексина, одной из ключевых тенденций мая стало сокращение доли новостроек в структуре ипотечных выдач. Эксперт связывает это с высокой стоимостью жилья на первичном рынке и снижением доступности льготных программ для семей с относительно невысокими доходами.

При этом, как отметил глава ОКБ, вторичный рынок демонстрирует иную динамику. Несмотря на сохранение полной стоимости кредита на уровне около 19%, этот показатель уже не оказывает сдерживающего эффекта для займов на сравнительно небольшие суммы и короткие сроки. По оценкам эксперта, в случае ожидаемого снижения ключевой ставки ипотека на вторичное жилье может стать основным драйвером роста рынка к концу года.

Вячеслав Рыжков