Студента, готовившего теракт в техникуме Ейска, будут судить в Ростове-на-Дону

В Южный окружной военный суд передано уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Ейска, которого обвиняют в участии в международной террористической организации и подготовке вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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По данным ведомства, с 1 февраля 2025 года по 7 января 2026 года обвиняемый являлся участником международной террористической группы, которая планировала вооруженные атаки на учебные заведения. Фигуранту инкриминируются ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

В прокуратуре уточнили, что злоумышленник планировал масштабную насильственную акцию с массовым убийством студентов и преподавателей местного техникума. Для этого он приобрел два ножа, а также изготовил самодельное взрывное устройство и зажигательные смеси для организации поджога. Кроме того, перед нападением молодой человек подготовил манифест с призывами к убийству, который намеревался опубликовать в интернете непосредственно в день совершения преступления.

Однако довести свои планы до конца злоумышленник не успел — его задержали сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Наталья Решетняк