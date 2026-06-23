За год продажи препаратов от аллергии на Кубани выросли на 13%

Средневзвешенная стоимость упаковки антигистаминных препаратов системного действия в Краснодарском крае по итогам 2025 года выросла на 13% по сравнению с 2024 годом — с 280 до 317 руб. Одновременно объем продаж в денежном выражении увеличился на 33%, достигнув 1,13 млрд руб., а количество реализованных упаковок — на 18% (с 3,03 млн до 3,57 млн), рассказали «Ъ-Кубань» в DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В текущем году тенденция роста сохраняется. За первые пять месяцев 2026 года объем продаж в денежном выражении достиг 480,8 млн руб., что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (425,8 млн руб.). Количество реализованных упаковок за этот период составило 1,43 млн, увеличившись на 1% по сравнению с 1,41 млн в 2025 году. Средневзвешенная стоимость упаковки за пять месяцев выросла на 11% — с 303 до 337 руб.

Наибольший месячный прирост в денежном выражении зафиксирован в феврале 2026 года: продажи выросли на 19% по сравнению с февралем 2025 года (с 66,7 млн до 79,5 млн руб.) при росте цен на 18%. В марте объем продаж увеличился на 8% (с 92,2 млн до 99,4 млн руб.) при росте цен на 13%, однако количество упаковок сократилось на 5%. Апрель показал прирост продаж в рублях на 11%, в упаковках — на 4%, цены выросли на 7%. В мае 2026 года продажи достигли 116,7 млн руб., что на 15% больше, чем в мае 2025 года (101,5 млн руб.). Количество реализованных упаковок в мае увеличилось на 7% — с 319,7 тыс. до 340,8 тыс., а средняя цена упаковки выросла на 8% (с 318 до 342 руб.). По сравнению с апрелем 2026 года (108,5 млн руб.) майский объем продаж показал прирост на 8%, число упаковок увеличилось на 7% (с 319,2 тыс. до 340,8 тыс.), средневзвешенная цена практически не изменилась (+1%, с 340 до 342 руб.).

В разрезе поколений антигистаминных средств за пять месяцев 2026 года наибольший прирост в натуральном выражении показали препараты второго поколения: объем продаж увеличился на 9% (с 140,9 млн до 153,9 млн руб.), количество упаковок — на 6% (с 676,7 тыс. до 718,8 тыс.). Препараты первого поколения продемонстрировали рост в денежном выражении на 16% (с 166,6 млн до 193,5 млн руб.), однако количество реализованных упаковок снизилось на 4% (с 510,5 тыс. до 491,5 тыс.). Средства третьего поколения показали прирост продаж в рублях на 13% (с 118,3 млн до 133,4 млн руб.) при незначительном снижении количества упаковок на 1% (с 219,1 тыс. до 216,8 тыс.).

По данным компании, лидером по темпам роста спроса в натуральном выражении стали антигистаминные препараты второго поколения, тогда как препараты первого поколения показывают снижение упаковочных продаж при значительном увеличении выручки за счет роста цен. Третье поколение сохраняет стабильную динамику с умеренным ростом в денежном выражении и незначительным падением в упаковках.

Мария Удовик