Симфония Победы

Экспозиция, приуроченная ко Дню памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войты 22 июня 1941 года,— посвящена творческому наследию легендарного советского военного фотокорреспондента, прошедшего в годы войны от Мурманска до Берлина, автора всемирно известной фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгения Халдея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Ефремова Фото: Наталья Ефремова

«Симфонией Памяти» назвали ее организаторы — ГК «Еврострой» совместно с галереей «Арт оф Фото» и Музеем военно-морской славы. Как музыкальная симфония, состоящая из нескольких контрастных по темпу частей, объединяется общим глубоким замыслом, так и новая выставка состоит из шести тематических разделов, последовательно раскрывающих разные этапы военного пути Евгения Халдея, а в целом — показывающие жизнь нашей страны в этот тяжелый период и в послевоенное время.

«Наши друзья — галерея "Арт оф Фото" — собрали уникальный архив, который обязательно нужно донести до общественности, показать то, что на протяжении всей Великой Отечественной войны снимал выдающийся фотокорреспондент Евгений Халдей. Многие из этих снимков напечатаны лично его руками. Это настоящая правда жизни! Которую нам хотелось донести, особенно до молодого поколения. Я сама многодетная мама, и мне очень хочется, чтобы мои дети тоже увидели эту правду и прочувствовали ее»,— говорит генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова.

Самой Оксане эта тема очень близка: ее дедушка работал на Дороге жизни, прабабушка и прадедушка погибли во время блокады, а бабушка выжила только потому, что ее призвали на фронт. «Война, конечно, очень сильно отразилась на нашей семье, и хочется, чтобы наши дети об этом помнили, чтили память своих предков и понимали, как все было на самом деле»,— объясняет организатор выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Ефремова Фото: Наталья Ефремова

«Великая Отечественная война коснулась каждой нашей семьи, и снимки Евгения Халдея знают даже те, кто бесконечно далек от искусства фотографии. Когда ты находишься рядом с этими снимками, ты погружаешься в нашу историю. Время немножко останавливается, и ты видишь ту войну, которую видел в объективе сам фотограф. Она может у него быть непарадной, даже грязной, где-то она показана с юмором, а где-то — с трагедией. Но она такая, какая есть, без лака и без фальши — настоящая. И сейчас на Халдея продолжают ориентироваться нынешние фотокорреспонденты»,— сказал на открытии выставки временно исполняющий обязанности заместителя начальника филиала ФГАУ «Центральный парк "Патриот"» Минобороны России в городе Кронштадте Артем Даценко.

От имени главы администрации Кронштадтского района Андрея Кононова гостей приветствовала его заместитель Надежда Капран.

Генеральный директор галереи «Арт оф Фото» Роман Землячев рассказал, что галерея занимается архивом Евгения Халдея с 2022 года — после того, как часть фотографий была возвращена из США и ей был передан этот архив. «На сегодняшний момент мы оцифровали около 30 тыс. негативов Евгения Халдея и примерно 200 его авторских отпечатков», — отметил он.

На выставке представлены аналоговые отпечатки, сделанные в лаборатории галереи с авторских негативов, а также авторские фотографии Евгения Халдея, которые он сделал собственноручно сразу после войны.

При этом Халдей не только делал снимки: он еще и вел дневник. И фактически у каждой фотографии есть своя история.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Ефремова Фото: Наталья Ефремова

Первая фотография: «Первый день войны» — Москва, 22 июня 1941 года. Застывшие и на пленке, и в жизни люди, слушающие речь Молотова, осознающие новость о нападении. Редактор выдал тогда Халдею всего сто метров пленки: он был уверен, что за месяц война закончится. Но впереди было еще 1418 дней.

«Люди не расходились. Стояли, молчали, думали. Я пытался спросить: о чем? Никто не ответил. О чем думал я? О том, что будет и последний снимок войны, победный. Но удастся ли сделать его именно мне — об этом я, насколько помнится, не думал…»— писал потом Евгений Халдей об этой фотографии в своих воспоминаниях.

Судьба распорядилась так, что и самый победный снимок войны сделал тоже он. В Берлин Халдей попал вместе с частями 8-й гвардейской армии под командованием генерала Василия Чуйкова. Он двигался к центру города и снимал все, что видел: военную технику, пленных, местных жителей, солдатский быт. «Дорога на Берлин», «Советские танки в Берлине», «Флаг победы на Бранденбургских воротах»…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой» (в центре), Роман Землячев, генеральный директор галереи «Арт оф Фото» (справа)

Фото: Наталья Ефремова Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой» (в центре), Роман Землячев, генеральный директор галереи «Арт оф Фото» (справа)

Фото: Наталья Ефремова

«Зачем война?»: двое пожилых мужчин, один из которых слеп, сидят на ящике у разрушенного здания. Фотограф в разговоре с ними выяснил, что они во время войны потеряли и свои дома, и свои семьи, встретились случайно и теперь просто идут вместе, не зная, куда, но помогая друг другу. Слепой сказал Халдею: «Мы не знаем, куда и зачем мы идем, зачем мы живем — не знаем. Зачем война?»

«Потом, когда война окончилась, он, конечно, продолжал снимать. Он находил героев своих фотографий и встречался с ними уже в мирной жизни, продолжая фотохронику. Несколько таких фотографий представлено на выставке»,— рассказывает Оксана Кравцова.

Всего на экспозиции около 100 работ — конечно, далеко не все снимки фотографа. Сейчас Роман Землячев вместе с дочерью Евгения Халдея Анной Ефимовной (при рождении Халдей был назван Ефимом) заканчивают книгу, куда наряду с фотографиями будут включены истории об их героях и о том, как эти фотографии были сделаны.

А самый легендарный снимок, один из символов Победы в Великой Отечественной войне — большую фотографию «Знамя Победы над Рейхстагом»,— организаторы на открытии выставки отдали в дар городу Кронштадту.

Выставка продлится до 20 августа.

Светлана Куликова