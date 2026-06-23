Последняя капля

С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. «Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым»,— сообщил накануне глава региона Сергей Аксенов. Корреспондент «Ъ-Кубань» побывал в Симферополе и посмотрел, как живет столица Крыма в условиях топливного кризиса. Подробности — в репортаже издания.

Похожая картина была во время ковидного локдауна

Фото: Виктория Самко

Вместе с SMM-менеджером Викторией, которая с рождения проживает в Симферополе, мы бродим по непривычно пустынным улицам столицы Крыма. Центральные проспекты, обычно перегруженные в час пик, напоминают съемочную площадку фильма-катастрофы. Автомобилей — единицы, да и те — либо служебные, либо с водителями, которые рискнули выехать на последних остатках топлива.

«Даже ночью машин больше было. А сейчас смотрю — и не верится. Похожая картина была во время ковидного локдауна и во времена Украины»,— говорит Вика.

При этом АЗС в Симферополе не закрылись. Они «переквалифицировались» в придорожные кафе и мини-маркеты. В кассах продают кофе, шоколадки и незамерзайку. Очередей нет — за бензином уже не стоят, а за булочкой — тем более.

Периодически Виктория подходит к счастливчикам-автомобилистам, которые все еще передвигаются по городу на своих машинах, и интересуется у них, где они взяли бензин. Кто-то отвечает, что вскладчину купили цистерну топлива еще в самом начале возникшего дефицита. Кто-то признается, что смотался в Тамань (Краснодарский край), где заправки работают, и заправился там. Остальные молчат или отмахиваются. Мол, а с какой стати интересуешься? Боятся.

«Прямо в глаза боятся смотреть, будто я не водитель, а проверка какая-то. Вот так сейчас и живем — с пустым баком и полным недоверия взглядом»,— смеется неунывающая Вика и тут же открывает интернет в надежде найти частные объявления о продаже топлива. А объявлений нет.

Некоторые жители крымской столицы ходят на работу пешком

Фото: Виктория Самко

Продовольственный вопрос в городе пока не стоит. В сетевых супермаркетах — полные полки. Самые тревожные, как водится, закупились гречкой и сахаром и успокоились. Даже цены не взлетели.

Вместе с тем жители Симферополя, чей бизнес построен на продажах, отмечают, что покупателей стало меньше. «Люди перестали покупать. Наверное, из-за стресса или потому, что не на чем на рынок ехать, бензина-то нет»,— признается владелица небольшого продуктового магазинчика.

Автобусы и троллейбусы в Симферополе продолжают ходить, но на остановках — аншлаг. Водители признаются: пассажиров в разы больше, чем мест в салоне.

«Я на работу пешком хожу. Примерно часа хватает, чтобы добраться до офиса. На остановке людей — как сельдей в бочке. Все боятся опоздать, все нервничают»,— делится менеджер Алексей.

Проблема усугубляется тем, что часть городского парка — это частные перевозчики-маршрутчики. Им порой просто негде взять топливо.

«Мы решили на троллейбусе сегодня поехать в Алушту. И что вы думаете — отключили свет! И мы встали посреди трассы»,— зачитывает мне сообщение от знакомой Виктория.

Пытаемся вызвать такси. Приложение показывает: автомобили есть, но время подачи выросло в два-три раза против обычного. Единственный способ не опоздать — выбрать срочный тариф, цена которого моментально «кусается»: стоимость поездки взлетает в два-три раза сразу, еще до начала движения.

Автомобилей на улицах — единицы, да и те служебные

Фото: Виктория Самко

Многие горожане нашли для себя другой выход. Велосипеды, которые годами пылились в кладовках и на балконах, сегодня можно увидеть повсюду. Кто-то мчит по пустынным проспектам на самокатах, кто-то пересел на электроскутеры.

«Купил велосипед год назад детям, а теперь сам на нем гоняю. Зато бензин не нужен, и парковаться можно где угодно — ставь хоть в подъезде. Скоро станем велостолицей юга»,— смеется 45-летний сварщик Сергей. Мужчина признается, что у него есть в запасе канистра с бензином, но он ее бережет на экстренный случай.

Но за этим юмором чувствуется тревога. Город замер в ожидании. Что будет завтра?

«Знаете, я сегодня шла и думала. Вокруг тихо, чисто, даже дышится легче. Но внутри — холодок. Потому что непонятно, когда это кончится. Мы привыкли к свободе передвижения»,— задумчиво говорит Виктория в самом конце нашего разговора.

В свою очередь, власти Крыма тоже пока не могут ответить на этот вопрос.

«О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— обратился к жителям региона Сергей Аксенов.

Александра Локтионова