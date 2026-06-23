«Труд почтальона будущего будет меньше зависеть от внешних факторов»

История развития почтового дела в нашей стране насчитывает более 10 веков. Сегодня только на Кубани работает 1258 почтовых отделений, где ежегодно обрабатывается свыше 70 млн различной письменной корреспонденции и посылок. При этом, несмотря на традиции в работе, Почта России активно внедряет технологии искусственного интеллекта и различные цифровые решения, совершенствуя работу с клиентами и логистику. О работе почтового ведомства на Кубани в интервью «Review. Юг России» рассказала директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФПС по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФПС по Краснодарскому краю

— Как развивается Почта России на Кубани в цифрах? Какие количественные показатели работы Почты на Кубани можете назвать?

— Почтовая сеть на территории Краснодарского края состоит из 1258 отделений, в том числе 348 городских, 907 сельских и трех передвижных. Еще есть 11 участков курьерской доставки. Круглосуточно, без праздничных и выходных дней, работает Краснодарский магистральный сортировочный центр, который ежедневно обрабатывает порядка 3,5 тонны почтовых отправлений — это более 150 тыс. единиц.

Для перевозки почты внутри региона сегодня задействовано 474 единицы транспорта, включая грузовые Iveco и КАМАЗы высокой тоннажности, которые ежедневно курсируют по почтовым маршрутам края общей протяженностью свыше 130 тыс. км.

— Если взять предыдущий год или отчетный период этого года — какова динамика работы предприятия?

— За 2025 год сотрудники Почты в Краснодарском крае обработали 25,6 млн простой письменной корреспонденции и 45,8 млн регистрируемых почтовых отправлений, в том числе писем и посылок, доставили 47,7 млн счетов-квитанций, приняли от населения 10,5 млн коммунальных платежей, доставили 13,9 млн печатных изданий по подписке. Ежемесячно Почта доставляет клиентам на дом социальные, страховые выплаты и пособия.

За пять месяцев 2026 года (с января по май) жители Краснодарского края отправили и получили на почте порядка 26 млн посылок, писем и бандеролей. Этот показатель совсем немного меньше, чем за такой же период 2025 года.

— В чем особенности работы Почты в южных регионах страны в целом и в Краснодарском крае в частности?

— Одна из главных особенностей работы Почты на юге, особенно на Кубани,— повышенный клиентопоток в отделениях в период отпусков и новогодних каникул. В летний сезон он увеличивается в разы. Помимо местного населения, среди наших клиентов — жители всей страны, особенно в курортных районах. Гости края часто отправляют почтой сувениры и даже свой багаж, крупногабаритный груз, чтобы путешествовать налегке.

— Как Почта России идет в ногу со временем? Какие на сегодняшний день современные сервисы и технологии внедряются в компании?

— Наиболее ощутимые нововведения в почтовой отрасли направлены на расширение логистики, развитие IT-технологий, повышение качества и доступности почтовых и финансовых услуг.

Многие процессы на Почте стали более удобными и технологичными. Мы стремимся внедрять больше полезных сервисов, чтобы, с одной стороны, повысить качество и скорость обслуживания клиентов, а с другой — упростить работу операторов. Все новшества позволяют значительно экономить время и посетителей, и сотрудников.

Почта существенно повысила удобство и качество обслуживания жителей Кубани за счет развития цифровых решений для клиентов, а также благодаря росту эффективности внутренних процессов. Например, мы в три раза увеличили скорость выдачи отправлений благодаря QR-идентификации, которую внедрили в 2024 году.

QR-код содержит всю необходимую информацию о письмах и посылках, которые ожидают адресата или которые клиент оформил для отправки. Технология не требует дополнительной идентификации пользователя, все данные автоматически поступают в систему.

QR-код обновляется каждые 10 минут, он зашифрован и позволяет надежно защитить данные пользователя. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение Почты России и иметь простую электронную подпись. Обновление доступно для всех операционных систем.

Технология значительно упрощает работу сотрудников, которым не нужно вручную проверять почтовые отправления. Оператор, сканируя QR-код, сразу видит на экране всю необходимую информацию о получателе и отправителе. Таким образом, выдача заказного письма или посылки занимает не более 30 секунд.

Отмечу также, что Почта России добавила в мобильном приложении возможность генерации QR-кода в офлайн-режиме. Теперь для получения посылок больше не нужен доступ к интернету или наличие при себе паспорта. Это нововведение значительно упрощает процесс получения почтовых отправлений, особенно в удаленных регионах или местах с нестабильной связью. Новый функционал позволяет клиентам Почты России получать посылки гораздо быстрее и проще.

— Внедряете ли вы систему самообслуживания на Почте России?

— Оборудование зон самообслуживания в крупных почтовых отделениях с большим потоком клиентов — еще одно из важных нововведений. Теперь там можно оформить письма и посылки, не прибегая к помощи оператора. Сегодня воспользоваться сервисом можно в 49 отделениях края. Зоны самообслуживания помогают посетителям Почты значительно экономить время. При этом мы расширяем возможности зон самообслуживания. Сегодня в них можно воспользоваться всеми сервисами, представленными на сайте компании или в мобильном приложении.

— Не секрет, что постоянными посетителями Почты России зачастую являются люди пожилого возраста, которым сложно воспринимать цифровые новинки. Вы как-то учитываете потребности таких клиентов?

— Во-первых, обновленный интерфейс Личного кабинета стал понятнее и удобнее для пользователей с разным уровнем навыков работы с техникой. Помимо оформления отправлений клиенты теперь могут подписаться на журналы и газеты, вызвать курьера на дом, чтобы он доставил или забрал тяжелую посылку, записаться на обслуживание в любое удобное отделение, выбрав его на карте-виджете, арендовать абонентский ящик, отправить открытку или телеграмму в онлайн-режиме, отследить посылку, распечатать бланк для ранее оформленной посылки или письма и так далее.

Также для удобства клиентов Почта переработала внешний вид системы. Дисплей стал ярче, шрифты — крупнее, а меню с наглядными подсказками — еще понятнее. Для взвешивания писем или посылок появился отдельный экран-подсказка. При оформлении отправлений теперь можно быстро найти получателя по номеру телефона: при его вводе автоматически подтягивается адрес (если получатель авторизован в системе Почты).

Вход в систему в зонах самообслуживания прост и безопасен: клиент вводит номер мобильного телефона или адрес электронной почты, после чего получает одноразовый код для доступа. Компьютеры в зонах самообслуживания работают по выделенным защищенным каналам связи, внешние системы не имеют к ним доступа, что гарантирует полную конфиденциальность персональных данных клиентов.

Отдельно отмечу, что Почта России запустила на своем сайте специальный раздел «Пенсии и социальные выплаты», где жители Краснодарского края могут в режиме реального времени получать информацию о пенсиях и социальных выплатах, а также управлять их доставкой.

— Социальные сети как-то используются для коммуникации с клиентами Почты России?

— Безусловно. Например, Почта России включила мессенджер MAX в свою официальную коммуникацию с клиентами. Платформа работает с запросами жителей региона по всем онлайн-каналам Почты — сайт, мобильное приложение, а также чаты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Специальный помощник (бот) в MAX быстро помогает отправить письмо или посылку, записаться в почтовое отделение или вызвать курьера.

— Сегодня есть тенденция к тому, чтобы избавить людей от лишних контактов с сотрудниками различных сервисов. Про зоны самообслуживания вы уже рассказали, а как обстоят дела с постаматами?

— Мы называем это — почтомат. Да, для сокращения времени ожидания в почтовых отделениях и удобства жителей в крае активно развивается сеть почтоматов — сегодня их уже более 120. Новый сервис позволяет получать письма и бандероли в автоматических почтовых станциях самостоятельно, без участия оператора отделения, меньше чем за минуту. Если адресату приходит несколько отправлений, их закладывают в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.

— Какие можете еще назвать новые возможности онлайн-сервисов?

— Почта России запустила онлайн-оформление и оплату международных писем и бандеролей. На сайте или в приложении Почты жители края теперь могут в калькуляторе рассчитать стоимость пересылки международной корреспонденции, уточнить сроки доставки, оформить и оплатить отправление, а также заполнить адресный ярлык и таможенную декларацию CN22/23.

Еще одно новшество — запуск услуги онлайн-оформления описи вложения для ценных отправлений. Теперь жителям региона не нужно заполнять форму в почтовом отделении, это можно сделать заранее на сайте Почты. Электронная опись вложения обладает такой же юридической значимостью, как и бланк.

— Каким вы видите почту и почтальона будущего? Какие есть к этому предпосылки?

— Будущее Почты начинается сегодня. Почта России уже сейчас широко используют искусственный интеллект — от логистики до HR. Мы видим огромный потенциал в использовании ИИ для повышения скорости и качества обслуживания, оптимизации логистики, создания персонализированного клиентского опыта. Внедрение передовых решений позволит вывести качество обслуживания клиентов на принципиально новый уровень.

В частности, в 2025 году были внедрены: система интеллектуального моделирования процессов почтовой логистики и система анализа поведения пользователей и качества обслуживания клиентов. Такие технологии позволяют не только ускорять процессы, но и повышать точность операций, снижать риски ошибок и улучшать сервис.

Из свежих решений — внедрение системы интеллектуального моделирования процессов логистики на базе платформы «Тераплан». Это позволяет анализировать и оптимизировать сложные логистические процессы в масштабе всей сети.

Система консолидирует данные о движении отправлений между сортировочными узлами и формирует оптимальные маршруты для различных видов транспорта. Это позволяет существенно сократить время планирования и снизить операционные затраты при сохранении сроков доставки. Уже сегодня мы можем точно прогнозировать объемы поступления почты на каждом этапе логистической цепочки — от сортировочных центров до отделений.

— Как-то взаимодействуете с другими российскими компаниями для совершенствования сервисов?

— Одни из недавних стратегических шагов — подписание соглашения с Яндексом о взаимодействии в области интеграции цифровых сервисов и технологий в инфраструктуру Почты России, а также соглашение с дочерней ИТ-компанией Сбера «Салют для бизнеса» о развитии Центра компетенции по искусственному интеллекту. Это пример объединения усилий для внедрения передовых технологий, чтобы сделать инфраструктуру Почты более эффективной и защищенной. Мы переходим от использования отдельных ИT-решений к созданию единой цифровой среды для бизнес-процессов.

— Останутся ли, по вашему мнению, почтовые отделения в будущем, учитывая такое бурное развитие цифровых технологий?

— Почта меняется, и не только внешне. Например, обновленные почтовые отделения в глубинке предлагают сельчанам больше полезных услуг. В них появились «уголки здоровья», где можно самостоятельно проверить основные показатели своего здоровья: измерить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Также клиенты могут воспользоваться государственными сервисами, например услугами на портале Госуслуг.

При этом искусственный интеллект не заменит искренние эмоции, тепло человеческого общения, помощь и поддержку, в которых особенно нуждаются пожилые люди. Все это несет с собой почтальон, который приходит в каждый дом. Другое дело, что труд почтальона будущего будет меньше зависеть от внешних факторов, которые влияют на условия труда: сложные пешие маршруты, бездорожье, большая протяженность участков. Логистическая перестройка, оптимизация маршрутов, модернизация почтовых отделений направлены в том числе на создание комфортных условий для работы наших почтальонов.

Беседовал Дмитрий Михеенко