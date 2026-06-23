Площадку под завод смазочных материалов за 4,8 млрд рублей перенесли в Новочеркасск

Инвестор ООО «Промышленные проекты» переносит площадку планируемого завода по производству смазочных материалов в Новочеркасске на новый участок с сохранением параметров проекта. Объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд руб. Начало строительства предприятия запланировано на 2026 год. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные владельца компании Андрея Чайки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ранее в администрации Новочеркасска сообщали о приостановке проекта по инициативе инвестора.

«Проект не приостановлен. Мы просто меняем сторону — переносим участок с левого берега на правый. Строительство планируем начать в этом году. Технические характеристики, объёмы производства и инвестиции не изменятся. Объект будет реализован в три этапа. Проект пересматривается, но планы по реализации сохраняются. В ближайшее время начнётся строительство», — цитирует слова господина Чайки издание.

Планируемая мощность завода составляет около 100 млн литров продукции ежегодно. Предприятие будет выпускать смазочные материалы, автохимию, охлаждающие жидкости для металлургической отрасли и другие продукты нефтепереработки.

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно до 2033 года. В рамках первого этапа, который завершится в 2027 году, инвестор вложит 1,2 млрд руб., а объем производства составит 20 млн литров смазочных материалов.

Наталья Белоштейн