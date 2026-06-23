Площадку под завод смазочных материалов за 4,8 млрд рублей перенесли в Новочеркасск
Инвестор ООО «Промышленные проекты» переносит площадку планируемого завода по производству смазочных материалов в Новочеркасске на новый участок с сохранением параметров проекта. Объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд руб. Начало строительства предприятия запланировано на 2026 год. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные владельца компании Андрея Чайки.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Ранее в администрации Новочеркасска сообщали о приостановке проекта по инициативе инвестора.
«Проект не приостановлен. Мы просто меняем сторону — переносим участок с левого берега на правый. Строительство планируем начать в этом году. Технические характеристики, объёмы производства и инвестиции не изменятся. Объект будет реализован в три этапа. Проект пересматривается, но планы по реализации сохраняются. В ближайшее время начнётся строительство», — цитирует слова господина Чайки издание.
Планируемая мощность завода составляет около 100 млн литров продукции ежегодно. Предприятие будет выпускать смазочные материалы, автохимию, охлаждающие жидкости для металлургической отрасли и другие продукты нефтепереработки.
Реализация проекта будет осуществляться поэтапно до 2033 года. В рамках первого этапа, который завершится в 2027 году, инвестор вложит 1,2 млрд руб., а объем производства составит 20 млн литров смазочных материалов.