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Россельхознадзор выявил фальсификацию творога в Мясниковском районе

В Мясниковском районе зафиксировали нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Анализ данных показал, что уполномоченное лицо оформило производственный сертификат на молочную продукцию с нарушением молочно-жирового баланса. При изготовлении творога из смеси количество жира в сырье составило 0,75 кг, тогда как в готовой продукции — 5,4 кг. Отмечается, что такое соотношение физически невозможно.

Производственный сертификат аннулирован. Хозяйствующему субъекту объявили предостережение. Материалы проверки направили в управление ветеринарии области и природоохранную прокуратуру.

Константин Соловьев

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