Россельхознадзор выявил фальсификацию творога в Мясниковском районе
В Мясниковском районе зафиксировали нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Анализ данных показал, что уполномоченное лицо оформило производственный сертификат на молочную продукцию с нарушением молочно-жирового баланса. При изготовлении творога из смеси количество жира в сырье составило 0,75 кг, тогда как в готовой продукции — 5,4 кг. Отмечается, что такое соотношение физически невозможно.
Производственный сертификат аннулирован. Хозяйствующему субъекту объявили предостережение. Материалы проверки направили в управление ветеринарии области и природоохранную прокуратуру.