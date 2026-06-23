Ростовская область отправила в Таджикистан 38 тонн мяса птицы

В Ростовской области с 15 по 19 июня досмотрели две партии мяса птицы объемом 38 т для поставки в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество подтверждено лабораторными исследованиями. Нарушений в части законности происхождения экспортируемого товара не выявили.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области с 8 по 11 июня досмотрели на экспорт в Азербайджан 42 т кормовых смесей.

Константин Соловьев