Ростовская область отправила в Таджикистан 38 тонн мяса птицы
В Ростовской области с 15 по 19 июня досмотрели две партии мяса птицы объемом 38 т для поставки в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество подтверждено лабораторными исследованиями. Нарушений в части законности происхождения экспортируемого товара не выявили.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области с 8 по 11 июня досмотрели на экспорт в Азербайджан 42 т кормовых смесей.