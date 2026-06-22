Из Ростовской области 42 тонны кормовых смесей экспортировали в Азербайджан
С территории Ростовской области с 8 по 11 июня досмотрели на экспорт в Азербайджан 42 т кормовых смесей. Контроль проходил в местах полного таможенного оформления, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Безопасность и качество кормов подтверждены результатами лабораторных исследований.