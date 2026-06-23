В аэропорту Сочи снова введены ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА

На фоне угрозы атаки беспилотников в аэропорту Сочи введены ограничения. Об этом сообщили пресс-служба Росавиации и глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, подвал, тоннель, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Телефон экстренных служб — 112.

UPD: угроза атаки БПЛА отменена в 07:37 мск.

Алина Зорина