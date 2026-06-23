В аэропорту Сочи отменили ограничения на полеты

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняли. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были в очередной раз введены 23 июня в 02:36 мск для обеспечения безопасности полетов. В 04:48 мск меру отменили.

«Просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале»,— говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, сейчас на вылет задержаны 36 рейсов. Они должны направиться в Уфу, Пермь, Омск, Курган, Тбилиси, Москву, Екатеринбург, Сыктывкар, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Ташкент, Самару, Омск, Батуми, Чебоксары, Тюмень, Саратов, Ульяновск, Нижнекамск, Анталью, Красноярск и Новосибирск.

На прилет задержаны 43 рейса. Они должны вылететь из Новосибирска, Магнитогорска, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Уфы, Тель-Авива, Перми, Тюмени, Кургана, Омска, Ташкента, Тбилиси, Нижневартовска, Антальи, Томска, Барнаула, Сургута, Саратова, Москвы, Казани, Самары, Красноярска, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Отменены семь рейсов — из Сыктывкара, Минеральных Вод, два из Екатеринбурга и три из Москвы.

Алина Зорина