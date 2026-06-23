Новосибирские власти готовятся к введению норм продажи топлива на АЗС

До конца дня 23 июня власти Новосибирской области определятся с режимом ограничений на продажу ГСМ на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса нам также придется пойти на такое решение. Поручил минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу»,— объяснил он свое решение.

Напомним, ограничения продажи топлива на АЗС ранее были введены в соседней Омской области. Там топливо отпускают только в бак автомобиля (до 40 л бензина и 80, или 200 л дизельного топлива в зависимости от места расположения станции).

Как писал «Ъ-Сибирь», 22 июня руководитель министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов говорил о том, что регион не испытывает дефицита ГСМ.

Валерий Лавский