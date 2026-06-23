На АЗС в Омской области введены ограничения на продажу топлива

В Омской области введены ограничения на продажу автомобильного топлива. О нормах отпуска ГСМ на автозаправочных станциях сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На омских АЗС заправка возможна только в бак автомобиля. При этом залить бензина можно максимум 40 л, дизельного топлива — 80 л (на трассовых станциях — 200 л). По словам господина Хоценко, такие меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

Напомним, в областном центре расположен «Омский нефтеперерабатывающий завод» «Газпром нефти» — один из крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия составляет около 20,5 млн т нефти в год.

Валерий Лавский