Власти попросили новосибирское управление ФАС оценить рост цен на ГСМ

Власти Новосибирской области обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с ростом отпускных цен на ГСМ в регионе. Об этом сообщил и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Денис Рягузов на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Совещание состоялось 22 июня. «Мы видим в последнее время повышение оптовых цен. Связано это с ценами на бирже. По этому поводу мы обратились в ФАС, сегодня с руководителем управления я разговаривал с утра»,— сказал господин Рягузов, отвечая на вопрос губернатора о результатах мониторинга рынка ГСМ.

При этом, по словам руководителя министерства, в области нет проблем с поставками нефтепродуктов, заправки работают стабильно. По данным новосибирского вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Михайлова, «сегодня дефицита по АПК нет со снабжением ГСМ».

Валерий Лавский