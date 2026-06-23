«Что нам делать с гастролерами из Уфы?»

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили поведение велосипедистов на дорогах. Причиной для разговора стало ДТП, произошедшее в начале июня в Петроградском районе города: колонна велосипедистов из Уфы сбила женщину на переходе и уехала, не дождавшись сотрудников полиции. Причину поведения сограждан из Республики Башкортостан нашли в воспитании: как заявил депутат Дмитрий Павлов, некультурные люди попали в культурный город и не сориентировались. Бороться с нарушителями предложили ужесточением наказания: повышением штрафов и лишением водительских прав (если они есть).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заключительное заседание комиссии по транспорту в парламенте посвятили теме поведения велосипедистов на дорогах. Поводом для встречи стало ДТП, произошедшее в июне на Большом проспекте Петроградской стороны. По словам председателя Общественной палаты Ленобласти Александра Габитова, который стал свидетелем происшествия, группа велосипедистов, нарушая все правила дорожного движения, сбила женщину на пешеходном переходе.

«Большая группа велосипедов с улюлюканьем выехала прямо на граждан, переходящих дорогу на зеленый свет. Люди побежали: кто успел, кто не успел. Буквально в полуметре от меня женщина в годах попала под велосипед. Велосипедисты оказались из уфимского клуба "Злые койоты", которые специально приехали в Петербург покататься, очевидно, перенеся сюда свою манеру кататься в других местах»,— рассказывал историю господин Габитов.

Стоит отметить, что «Злых койотов», согласно открытому поиску, в Уфе нет: в столице Республики Башкортостан есть велоклуб «Злые куницы».

Александр Габитов попытался образумить велосипедистов и убедить их остаться до приезда сотрудников полиции и медиков, однако те развернулись и уехали. «Само сокрытие с места ДТП должно наказываться. И велосипедисты должны об этом знать. Если они будут об этом знать, то будут вести себя совершенно по-другому»,— уверен господин Габитов.

Отдуваться за велосипедистов пришлось руководителю НКО «Петербургское велосообщество» Павлу Хусу. Он осудил поведение «гастролеров из Уфы» и заявил, что такое недопустимо в культурном Петербурге.

В день, когда «Злые куницы» ехали по Петроградской стороне, произошло еще одно ДТП, пострадавшим в котором стал уже велосипедист, продолжал Павел Хусу.

«В Лисьем Носу автомобиль каким-то образом оказался на велодорожке, сбил двух велосипедистов, один из них скончался. Я это говорю не в защиту велосипедистов. Это системная проблема безопасности»,— отметил спикер.

По данным Госавтоинспекции РФ, в 2025 году было зафиксировано 5903 аварии с пострадавшими велосипедистами, из них 324 случая закончились гибелью велосипедистов. Отдельной статистики пешеходов, пострадавших от любителей двухколесного транспорта, ГИБДД не ведет. В Петербурге за 2026 год в таких авариях пострадало 159 человек, из них 80% — происшествия с участием курьеров. В Москве за первые четыре месяца зафиксировали 112 ДТП с пострадавшими.

«Что нам делать с гастролерами из Уфы?» — вопрошал председатель комиссии Алексей Цивилев у заместителя начальника 2-го отдела городского управления ГАИ Павла Кузнецова. Он сообщил, что в Башкортостане о ситуации уже известно и коллеги пообещали найти «Куниц». Однако максимальная ответственность за происшествие — штраф 1,5 тыс. рублей (ст. 12.30 КоАП РФ). «Штраф смешной. Они это устраивают, потому что знают, что административная ответственность ничтожно маленькая. Надо, видимо, ужесточать наказание и приводить в чувство»,— заявил господин Кузнецов.

Добиться конкретики — как ужесточать и за что — решил депутат Александр Ходосок. «К кому обращаться [по поводу ужесточения наказания]? И что делать: увеличивать штрафы, изымать велосипеды?» — спрашивал господин Ходосок. В ответ Павел Кузнецов рассказал, какое наказание он видит за езду на велосипеде в пьяном виде: «Если мы останавливаем человека, который управляет велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, то, я считаю, справедливым будет изымать водительское удостоверение и штрафовать на 45 тыс. рублей». Такое наказание сейчас грозит за управление автомобилем в пьяном виде (ст. 12.8 КоАП РФ). Депутаты единодушно заявили, что такое наказание уже будет ощутимым для велосипедистов.

— А если он был в трезвом виде, то эта норма не применима? — продолжал допытываться господин Ходосок.

— Не применима,— соглашался господин Кузнецов.

— Давайте тогда определимся, на какие суммы штрафовать.

— Надо дифференцировать от тяжести причиненного вреда здоровью.

— Если мы придем к тому, что мы готовы проработать эту тему, вы готовы пойти к нам соучастником, чтобы подкорректировать обращение?

— Ради безопасности дорожного движения — готов!

Впрочем, вопрос, кому отправлять обращения, остался нерешенным. Руководитель фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов предложил дифференцировать штрафы также в зависимости от велосипеда.

«Много молодежи ездит, мы же не можем им 45 тыс. прилепить. Родители будут отвечать. Нужен подход: чей велосипед, а если это коммерческая организация и доставщики, должна быть прогрессивная шкала наказания. В этом частном случае люди невоспитанные попали в культурную столицу и неправильно себя повели. Но 80% аварий приходится на курьеров на электровелосипедах. Предлагаю следующую комиссию посвятить курьерам на электровелосипедах, а-ля мопедах. Проблема более серьезная». Следующая встреча депутатов должна состояться уже после выборов нового созыва парламента.

Надежда Ярмула