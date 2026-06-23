Виолончелям подбирают транспорт

Постоянная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры решила обратиться в Смольный с просьбой разрешить перевозить в метро крупногабаритные музыкальные инструменты, в том числе виолончели в футлярах. Сейчас стандартная виолончель не укладывается в габаритные ограничения петербургской подземки. Правила запрещают провоз ручной клади, если сумма трех ее измерений превышает 150 см. Представители комитета по транспорту и ГУП «Петербургский метрополитен» на заседании комиссии заявили, что смягчение правил возможно обсуждать только после оценки рисков для пассажиров и транспортной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом для обсуждения стали жалобы музыкантов, студентов и учащихся музыкальных школ, которых, по их словам, в течение последнего года все чаще не пускают в метро с виолончелями. На заседании комиссии выступил артист академического симфонического оркестра Петербургской филармонии имени Шостаковича, преподаватель музыкального училища имени Римского-Корсакова Станислав Лямин. Он рассказал, что играет на виолончели почти всю жизнь и раньше такой проблемы в Петербурге не возникало.

Тема провоза крупногабаритных музыкальных инструментов в метро поднимается в Петербурге не впервые. В 2025 году с просьбой смягчить ограничения к властям обращались представители Консерватории и Дома музыки. Тогда указывалось, что действующий лимит в 150 см создает проблемы не только для виолончелистов, в него также не укладываются тубы, контрабасы и арфы.

«Около года назад внезапно на станциях метрополитена перестали пускать людей с виолончелями. Это артисты Мариинского театра, артисты филармонии, студенты консерватории, ученики музыкальных школ»,— заявил господин Лямин. По его словам, для молодых музыкантов метро часто остается единственным реальным способом добраться до занятий или экзаменов. Преподавателей подбирают индивидуально, поэтому ребенок может ездить через весь город, а не в ближайшую районную музыкальную школу.

В качестве примера господин Лямин привел случай своей 16-летней студентки. Девушку, живущую у станции «Беговая», не пустили в метро с виолончелью, когда она ехала на занятие на Театральную площадь. «Она мне звонит, спрашивает, мол, что мне делать, я не успеваю. С "Беговой" до Театральной площади наземным транспортом, наверное, можно доехать, но, скорее всего, это должно быть такси. Откуда у 16-летнего ребенка деньги на такси?» — сказал преподаватель.

В комитете по транспорту напомнили, что действующие правила петербургского метро разрешают бесплатно провозить ручную кладь с суммой измерений не более 120 см, а музыкальные инструменты, санки, удочки и садовые инструменты в чехлах — если сумма измерений не превышает 150 см. Ручная кладь крупнее этого размера запрещена. Представитель комитета Михаил Чернов объяснил ограничения высоким пассажиропотоком, глубиной станций, риском травм на эскалаторах и отсутствием в вагонах специальных мест для крупногабаритной клади. «Рассматривать возможность провоза виолончелей в Петербургском метрополитене, в том числе детских, считается целесообразным после проведения комплексного анализа и просчета рисков, связанных с указанной перевозкой»,— сказал он.

В метрополитене, в свою очередь, указали на требования транспортной безопасности. Представитель службы транспортной безопасности предприятия заявил, что крупные футляры и сами инструменты могут проверяться металлодетекторами и газоанализаторами, однако рентгеновская установка, по его словам, не позволяет полностью оценить содержимое скрытых полостей музыкального инструмента. Также в метро сообщили, что за последние два года было более 20 случаев падения ручной клади на эскалаторах, повлекших травмы пассажиров.

Станислав Лямин с этими доводами не согласился. По его словам, виолончель изготавливается из ели и клена, а пластиковые футляры просвечиваются. «Эти контроли проходятся при прохождении на железнодорожный вокзал, при посадке в самолет. Всё видно, что внутри находится»,— заявил музыкант. Он также подчеркнул, что дети и профессиональные музыканты относятся к инструментам особенно бережно.

Большинство выступавших депутатов поддержали просьбу музыкантов. Они указали, что Петербург позиционирует себя как культурная столица, однако действующие правила фактически создают проблемы для тех, кто учится музыке или работает в городских оркестрах и театрах. «Чемоданы можно, сноуборды можно, а виолончель нельзя. Честно говоря, удивительно»,— отметил лидер «Новых людей» в ЗакСе Дмитрий Павлов.

В других городах правила провоза крупной ручной клади в метро сформулированы мягче, чем действующие ограничения Петербурга. В Новосибирске пассажир может бесплатно провезти багаж длиной до 150 см или с суммой измерений до 120 см, а на платной основе — багаж с суммой измерений от 121 до 200 см либо длинномерный предмет длиной от 151 до 220 см. Предметы крупнее 200 см по сумме измерений или длиннее 220 см провозить запрещено. Похожий подход действует в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В Нижегородской области правила также отдельно допускают платный провоз длинномерных предметов длиной от 151 до 220 см. Тем самым в этих городах крупный музыкальный инструмент может быть допущен к перевозке не как специальное исключение для музыкантов, а как платная ручная кладь — при условии, что футляр укладывается в предельные габариты. Для Петербурга именно такой вариант депутаты предложили изучить как возможный компромисс между требованиями безопасности метро и потребностями музыкантов.

Обсуждение на комиссии свелось к поиску регионального исключения или нового багажного коридора для музыкантов. Господин Лямин настаивал, что Петербург вправе изменить правила с учетом потребностей города. В комитете по транспорту, напротив, подчеркнули, что действующие ограничения связаны с особенностями петербургской подземки — высоким пассажиропотоком, глубиной станций, эскалаторами и конструкцией вагонов.

По итогам обсуждения комиссия решила подготовить письмо вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову с просьбой внимательнее рассмотреть вопрос и изучить практику других регионов, в том числе Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Председатель комиссии подчеркнул, что депутаты «с уважением и пониманием» относятся к жесткой позиции метрополитена, но просят найти компромисс для музыкантов.

Полина Пучкова