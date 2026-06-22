В ЗСК обсудили меры по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Кубани

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел очередное планерное заседание, на котором депутаты обсудили реализацию мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона. В обсуждении приняли участие первый вице-губернатор края Игорь Галась, руководители региональных подразделений Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов, а также представители финансового блока администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Открывая заседание, Юрий Бурлачко отметил, что исполнение бюджетов различных уровней в 2025 году проходило в условиях замедления экономической активности как в стране в целом, так и в Краснодарском крае. При этом, по его словам, региону удалось обеспечить рост валового регионального продукта на уровне 101% по отношению к предыдущему году.

Председатель ЗСК сообщил, что благодаря совместной работе органов государственной и муниципальной власти, направленной на увеличение доходной базы, в консолидированный бюджет края за отчетный период поступило около 552 млрд руб., что на 6% превышает показатель 2024 года.

О мерах по мобилизации доходов и межведомственном взаимодействии в текущем году доложил руководитель краевого управления ФНС Алексей Семенов. По его словам, по итогам прошлого года отмечен рост количества налогоплательщиков, а несмотря на снижение числа юридических лиц за первые пять месяцев текущего года, поступления в бюджет сохраняют стабильную динамику.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко обратил внимание на ряд негативных тенденций в секторе малого бизнеса, использующего специальные налоговые режимы. Он подчеркнул, что субъекты малого и среднего предпринимательства составляют около 89% всех хозяйствующих субъектов региона, в связи с чем одной из ключевых задач остается поддержка действующих предприятий и сохранение их устойчивости.

По словам господина Артеменко, для увеличения поступлений в консолидированный бюджет в текущем году необходимо сосредоточиться на развитии экономик муниципалитетов, повышении эффективности администрирования доходов и поиске дополнительных источников пополнения бюджета.

Свои оценки по обсуждаемой тематике также представили представители регионального управления службы судебных приставов. Первый заместитель главы региона Игорь Галась, комментируя ситуацию, отметил, что исполнение бюджетных обязательств напрямую зависит от эффективности формирования доходной части краевого и муниципальных бюджетов. Он также подчеркнул важность межведомственного взаимодействия и необходимость поиска дополнительных резервов в условиях новых экономических вызовов.

Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко отметил, что регион уже сталкивался со сложными экономическими периодами, однако текущие условия требуют более активной работы органов власти, включая муниципальный уровень, по расширению налогооблагаемой базы и выявлению дополнительных источников доходов.

Вячеслав Рыжков