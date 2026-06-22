Суд назначил условный срок экс-заместителю главы Новороссийска Карагодину

Октябрьский районный суд Новороссийска признал виновным бывшего заместителя главы города Романа Карагодина по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновнику вынесли наказание в виде условного срока, об этом сообщает «Ъ-Кубань».

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Согласно материалам следствия, Роман Карагодин, находясь на руководящих должностях в мэрии и МКУ «Управление строительства» Новороссийска подписал акты приемки работ по двум крупным муниципальным контрактам. Речь идет о строительстве блочно-модульной котельной на улице Мира, а также малобюджетном спорткомплексе. Чиновник был осведомлен, что подрядчики в лице ООО «Курортстрой» и ООО «Строй-Климат» фактически не выполнили заявленные объемы работ в полном объеме.

По первому эпизоду бюджету муниципалитета был нанесен ущерб в размере более 4,4 млн руб. По второму факту ущерб оценили в сумму свыше 51,9 млн руб.

В ходе судебных разбирательств Роман Карагодин полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, предлагая обойтись без судебного следствия.

При рассмотрении дела суд учел смягчающие обстоятельства в виде наличия малолетних детей, раскаяния, положительных характеристик и отсутствия судимостей. Роману Карагодину вынесли условный срок на год и шесть месяцев лишения свободы с испытательным сроком два года. Бывшему заместителю главы запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор Октябрьского районного суда Новороссийска может быть обжалован.

Кристина Мельникова