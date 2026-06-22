На нескольких улицах Воронежа ввели режим ЧС после атаки ВСУ
На некоторых улицах в Железнодорожном районе Воронежа ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Прошлой ночью над Воронежем сбили 18 беспилотников, позже губернатор сообщил об уничтожении нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Ранены несколько человек, один из них — в тяжелом состоянии. Точное число пострадавших уточняется, написал господин Гусев в Telegram-канале.
Повреждены верхние этажи одного производственного здания, а также автомобили и фасады нескольких многоквартирных домов.
Воронежская область, как и другие регионы Черноземья, регулярно подвергалась атакам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Например, с начала 2025 года над областью сбили более 400 беспилотников. В прошлом году в Воронеже после ракетного удара ВСУ были обнаружены взрывоопасные элементы, и в декабре 2025 года обломки БПЛА повредили железнодорожные пути. Также в 2025 году в городе после атаки беспилотника повредилась крыша торгового центра и остекление домов.
В целом от атак ВСУ в Черноземье страдает как гражданская инфраструктура, так и население. Сообщалось о повреждении жилых объектов, транспортных средств и даже социальных объектов. Пострадавшим выплачиваются компенсации, например, в Орле установлены порядки выплат владельцам поврежденных домов и автомобилей, а в Курской области действует программа льготной ипотеки под 2% для тех, чье жилье было повреждено или утрачено. За прошедшие выходные (20 и 21 декабря 2025 года) от атак ВСУ погиб один человек и один пострадал в Белгородской области, а всего за эти выходные в Черноземье было сбито 34 беспилотника.