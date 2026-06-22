Составлено ИИ-Ассистентъ

Воронежская область, как и другие регионы Черноземья, регулярно подвергалась атакам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Например, с начала 2025 года над областью сбили более 400 беспилотников. В прошлом году в Воронеже после ракетного удара ВСУ были обнаружены взрывоопасные элементы, и в декабре 2025 года обломки БПЛА повредили железнодорожные пути. Также в 2025 году в городе после атаки беспилотника повредилась крыша торгового центра и остекление домов.

В целом от атак ВСУ в Черноземье страдает как гражданская инфраструктура, так и население. Сообщалось о повреждении жилых объектов, транспортных средств и даже социальных объектов. Пострадавшим выплачиваются компенсации, например, в Орле установлены порядки выплат владельцам поврежденных домов и автомобилей, а в Курской области действует программа льготной ипотеки под 2% для тех, чье жилье было повреждено или утрачено. За прошедшие выходные (20 и 21 декабря 2025 года) от атак ВСУ погиб один человек и один пострадал в Белгородской области, а всего за эти выходные в Черноземье было сбито 34 беспилотника.