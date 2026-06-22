В Воронеже скорректировано движение транспорта после атаки ВСУ
Движение общественного и личного транспорта в левобережной части Воронежа скорректировано после атаки ВСУ. Ограничен проезд на участке Ленинского проспекта, сообщил мэр города Сергей Петрин.
По словам мэра, движения нет от улицы Остужева до улицы Димитрова. Из-за этого автобусный маршрут № 38 перенаправлен на улицу Обручева, а маршруты № 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90 — совершают объезд по улицам Переверткина и Старых Большевиков.
Сегодня днем над Воронежем уничтожили несколько «высокоскоростных воздушных целей», заявлял губернатор Александр Гусев. Пострадали три человека. Также были повреждены производственные объекты одного из предприятий города, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов.
Сегодняшняя атака на Воронеж, в результате которой пострадали три человека, повреждены производственные объекты и жилые дома, не является единичным случаем. Воронежская область, как и другие приграничные регионы Черноземья, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Губернатор Александр Гусев ранее называл одну из таких атак, произошедшую 11 января 2026 года, самой масштабной с февраля 2022 года, при которой пострадали четыре человека, и один из них скончался. Ущерб от массовой атаки беспилотников 10 января 2026 года оценивался в 20–25 млн рублей только по домам, не считая 86 поврежденных автомобилей.
В связи с этими событиями власти Воронежа и области предпринимают меры по обеспечению безопасности и ликвидации последствий. Например, при угрозе атак жителей эвакуируют с центральных площадей, а городской департамент транспорта ранее уже сообщал об изменении схем движения общественного транспорта после инцидентов. Так, 15 июля 2025 года в Воронеже перекрывали набережную водохранилища из-за падения обломков беспилотников, а после атаки 10 декабря 2025 года многие жители пострадавшего дома временно размещались в пунктах временного размещения (ПВР).