В Воронеже скорректировано движение транспорта после атаки ВСУ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сегодняшняя атака на Воронеж, в результате которой пострадали три человека, повреждены производственные объекты и жилые дома, не является единичным случаем. Воронежская область, как и другие приграничные регионы Черноземья, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Губернатор Александр Гусев ранее называл одну из таких атак, произошедшую 11 января 2026 года, самой масштабной с февраля 2022 года, при которой пострадали четыре человека, и один из них скончался. Ущерб от массовой атаки беспилотников 10 января 2026 года оценивался в 20–25 млн рублей только по домам, не считая 86 поврежденных автомобилей.

В связи с этими событиями власти Воронежа и области предпринимают меры по обеспечению безопасности и ликвидации последствий. Например, при угрозе атак жителей эвакуируют с центральных площадей, а городской департамент транспорта ранее уже сообщал об изменении схем движения общественного транспорта после инцидентов. Так, 15 июля 2025 года в Воронеже перекрывали набережную водохранилища из-за падения обломков беспилотников, а после атаки 10 декабря 2025 года многие жители пострадавшего дома временно размещались в пунктах временного размещения (ПВР).