Вчера ВСУ пытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS
Накануне днем ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS американского производства. Все они были сбиты боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате никто не пострадал. Обломками ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также — частное домовладение.
Российские военнослужащие с помощью воздушных средств разведки обнаружили место пуска ракет — в районе села Волосская Балаклея Харьковской области Украины. Боевой расчет ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки с боекомплектом и личный состав (до десяти человек).
Губернатор Александр Гусев накануне сообщал об уничтожении над Воронежем нескольких воздушных целей. Он уточнял, что зафиксировано повреждение частного дома и автомобиля. Мэр Сергей Петрин поручил провести осмотр территории после завершения работы оперативных служб.
