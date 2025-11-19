Вчера ВСУ пытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS

Накануне днем ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS американского производства. Все они были сбиты боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обломки ракеты ATACMS, выпущенной по Воронежу Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Следующая фотография 1 / 5 Обломки ракеты ATACMS, выпущенной по Воронежу Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

В результате никто не пострадал. Обломками ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также — частное домовладение.

Российские военнослужащие с помощью воздушных средств разведки обнаружили место пуска ракет — в районе села Волосская Балаклея Харьковской области Украины. Боевой расчет ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки с боекомплектом и личный состав (до десяти человек).

Губернатор Александр Гусев накануне сообщал об уничтожении над Воронежем нескольких воздушных целей. Он уточнял, что зафиксировано повреждение частного дома и автомобиля. Мэр Сергей Петрин поручил провести осмотр территории после завершения работы оперативных служб.

О первых атаках с помощью ATACMS по макрорегиону — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова