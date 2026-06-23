На Кубани продажи средств от клещей для животных выросли на 18%

В первом квартале 2026 года в Краснодарском крае почти треть продаж товаров для животных (29%) пришлась на ресейл. Самыми востребованными категориями стали переноски и когтеточки (по 3% всех продаж), еще 2% составила одежда для питомцев. На вторичном рынке доля переносок достигла 63%, когтеточек — 62%, одежды — 51%. Также в регионе вырос спрос на сезонные товары: продажи средств от клещей увеличились на 18%, поводков — на 11%, обуви для животных — на 10%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

В годовом выражении сильнее всего вырос спрос на обувь для питомцев — почти в шесть раз. Продажи когтеточек увеличились в 4,5 раза, переносок — в 3,4 раза, игрушек — более чем вдвое. На ресейле динамика оказалась еще выше: когтеточки выросли в 8,2 раза, миски — в 7,6 раза, переноски — в 5,6 раза. При этом многие товары подешевели: когтеточки — на 28%, переноски — на 17%, одежда — на 15%. Средняя стоимость новых поводков составляет 2,5 тыс. руб., лежаков — 2,4 тыс., когтеточек — 1,8 тыс., игрушек и переносок — по 1,6 тыс. руб.

В Краснодаре самым быстрорастущим сегментом стали средства для груминга — их продажи выросли на 42%. Также увеличился спрос на обувь для животных (+31%) и поводки (+22%). В столице края на когтеточки и переноски пришлось по 4% всех продаж, на одежду — 2%, при этом почти треть покупок жители сделали на вторичном рынке.

За год в Краснодаре продажи переносок выросли в 3,8 раза, когтеточек — в 3,6 раза, одежды — в 2,8 раза, игрушек — в 2,3 раза. На ресейле когтеточки увеличились в семь раз, переноски — в 5,7 раза, одежда и поводки — в 5,6 раза. Товары для животных в городе также подешевели: переноски — на 31%, когтеточки — на 25%, одежда — на 11%. Средняя стоимость нового домика для кошек составляет 2,9 тыс. руб., лежака — 2,8 тыс., поводка — 1,5 тыс. руб., на вторичном рынке домик можно купить примерно за 1,6 тыс. руб.

В Сочи по итогам первого квартала 2026 года половина всех продаж товаров для животных пришлась на вторичный рынок: каждый второй покупатель выбирал товары с рук. Наиболее востребованными стали переноски, доля которых достигла 11% от общего объема реализации, на когтеточки и одежду пришлось по 3%.

На ресейле наибольшую долю составили когтеточки (77%), одежда (63%) и переноски (57%). Также зафиксирован значительный рост спроса на автоматические товары для ухода: продажи автоматических лотков выросли на 75%, поводков — на 50%, игрушек — на 17% по сравнению с концом 2025 года.

В годовом выражении жители Сочи стали покупать переноски в четыре раза чаще, средства для груминга — в 3,3 раза, домики для кошек — в 3,2 раза, автопоилки и обувь — в три раза, одежду для питомцев — в 2,9 раза. При этом многие товары подешевели: лежаки — на 67%, одежда — на 38%, переноски — на 23%.

Средняя стоимость нового домика для кошек составляет 3,9 тыс. руб., игрушек — 2,1 тыс. руб., поводков — 2,3 тыс. руб. На вторичном рынке когтеточки продают примерно за 1,3 тыс. руб., лежаки — за 1,6 тыс. руб.

Мария Удовик