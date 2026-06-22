Начался процесс над экс-главой азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаевым

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева, которому инкриминировали три эпизода мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму более 17 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Видади Мустафаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Видади Мустафаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, по версии следствия, Видади Мустафаев пообещал потерпевшему Наврузу Садатову договориться с администрацией Екатеринбурга, чтобы тот получил возможность установить точки общественного питания в районе Шарташа.

На заседании суда Навруз Садатов рассказал, что конечная цена за сделку, в ходе которой он получит документы на объекты в районе Шарташа, составляла 30 млн руб. По устному договору потерпевший обязался отдавать частями, не имея при себе всей суммы. Всего подсудимый получил 7 млн руб. и автомобиль Porshe, оцененный в 10 млн руб., но, по данным следствия, свое обещание выполнять не стал.

Другому потерпевшему Фариду Болиеву Видади Мустафаев обещал, что за 700 тыс. руб. решит его проблемы с конкурентами, обвинив их через СМИ в продаже контрафактной продукции. Сторона обвинения утверждает, что деньги были просто присвоены.

Еще одному потерпевшему Андрею Панкратову Видади Мустафаев, по версии следствия, обещал помочь за 10 млн руб. заключить контракт с департаментом городского имущества Москвы на аренду земли и оформление в собственность объекта незавершенного строительства на Судостроительной улице. Деньги, как считает обвинение, экс-глава азербайджанской диаспоры присвоил.

Подсудимый вину не признал, его защита указывает на противоречивые показания. Адвокаты запросили скриншоты из переписок подсудимого и потерпевшего, а также информацию о доходах Навруза Садатова.

Следующее следствие пройдет 21 июля.

Видади Мустафаев стал главой азербайджанской диаспоры на Урале 1 сентября 2025 года. До этого времени пост занимал Шахин Шыхлински, позже задержанный в рамках уголовного дела об убийстве (в апреле по совокупности приговоров Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 24 годам колонии строгого режима). Через четыре месяца Видади Мустафаева задержали. После его ареста лидером азербайджанской диаспоры стал бывший сотрудник МВД Керим Гасымов, который демонстративно дистанцировался от своих предшественников.

Стефания Автомонова