Счет за Porsche пришел в суд

«Ъ-Урал» стали известны подробности уголовного дела экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева, обвиняемого в трех эпизодах мошенничества. По версии следствия, он брал у знакомых крупные суммы денег и не возвращал, а также присвоил автомобиль Porsche. При этом часть потерпевших сама имеет проблемы с законом. По мнению защиты Видади Мустафаева, реальных доказательств его вины у следствия нет.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Видади Мустафаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга планировал 9 июня приступить к рассмотрению по существу уголовного дела экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева, но не смог из-за нарушения процессуальных норм — подсудимый был не вовремя уведомлен о начале процесса. Тогда суд рассмотрел вопрос о мере пресечения и продлил ему арест на полгода. Следующее заседание назначено на 22 июня.

По данным «Ъ-Урал», в окончательной редакции обвинения Видади Мустафаеву вменили три эпизода мошенничества (ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено после того, как в отдел по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) ГУ МВД по Свердловской области обратились трое пострадавших — сперва Навруз Садатов, а позже Андрей Панкратов и Фарид Болиев.

Каждый из них пожаловался на то, что Видади Мустафаев должен им крупную сумму денег.

Так, в 2025 году Навруз Садатов предложил Видади Мустафаеву, с которым у них были партнерские отношения, купить автомобиль Porsche в Грузии за 5 млн руб. Тот согласился, уточнив, что позже отдаст за машину деньги. Навруз Садатов оформил автомобиль на мать Видади Мустафаева, но получить деньги не смог. Когда настал срок оплаты, подсудимый сказал, что не стоит продавать машину сейчас из-за повышенного утилизационного сбора. Якобы подсудимый предложил либо продать автомобиль сейчас, но с наценкой, либо через год, чтобы ее избежать. Сам Видади Мустафаев, как утверждает сторона защиты, был готов отдать автомобиль потерпевшему. После этого Навруз Садатов написал заявление, в котором указал, что Видади Мустафаев должен ему дополнительно 5 млн руб. — за авиабилеты, рестораны, кальяны и другие расходы. Кроме того, следствие оценило Porsche в 10 млн руб.

Навруз Садатов сам стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он взял байк у общественной организации «Комитет общественного контроля» якобы для того, чтобы обменять на вещи, необходимые для участников специальной военной операции. Однако, как утверждает сторона защиты Видади Мустафаева, он его продал, а деньги оставил себе.

Андрей Панкратов привлекал средства инвесторов для Видади Мустафаева, чтобы тот включил последних в инвестиционные проекты по скупке банкротного имущества через фирму Навруза Садатова. Однако, по версии обвинения, деньги были переданы обвиняемому, но тот не выполнил обязательства. Фарид Болиев якобы передал от индивидуального предпринимателя денежные средства Видади Мустафаеву, которого считал за высокопоставленного силовика, чтобы он вывел конкурентов предпринимателя из бизнеса. Позже, по версии следствия, обвиняемый использовал деньги в своих интересах, не выполнив условия сделки. В результате Фариду Болиеву он остался должен 700 тыс. руб., а Андрею Панкратову — более 5 млн руб.

Фарид Болиев, по данным суда, недавно был осужден по другому уголовному делу. Защита Видади Мустафаева утверждает, что на очных ставках он признавался, что силовики принуждали его оговорить подсудимого, а взамен он получит условный срок.

Видади Мустафаев вину не признал. Его защита считает, что реальных доказательств у следствия нет.

Видади Мустафаев стал главой азербайджанской диаспоры на Урале 1 сентября 2025 года. До этого времени пост занимал Шахин Шыхлински, позже задержанный в рамках уголовного дела об убийстве (в апреле по совокупности приговоров Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 24 годам колонии строгого режима). Через четыре месяца Видади Мустафаева задержали. После его ареста лидером азербайджанской диаспоры стал бывший сотрудник МВД Керим Гасымов, который демонстративно дистанцировался от своих предшественников.

Артем Путилов