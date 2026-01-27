«Здесь мы создали семьи, родились наши дети, наши внуки»

В январе полковник МВД в отставке Керим Гасымов был избран руководителем национально-культурного общества «Союз Азербайджан-Урал». Это произошло после задержания представителей азербайджанской диаспоры на Урале во главе с ее бывшим руководителем Шахином Шыхлински, которым предъявлены обвинения в убийствах и покушении, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Керим Гасымов рассказал «Ъ-Урал», как прошлое диаспоры отразилось на ее настоящем и что ее ожидает в будущем.



— Почему вы решили возглавить азербайджанскую диаспору после арестов двух ее руководителей — Шахина Шыхлински и Видади Мустафаева?

— Где-то четыре месяца назад старожилы-азербайджанцы обратились ко мне: «Керим Гурбанович, мы хотим руководителя. Может, возьмете на себя эту роль?». Для меня это была неожиданность, поскольку это огромная ответственность и перед людьми, и перед госорганами, и перед Господом Всевышним.

Я ответил таким образом: «Дорогие мои, я согласен. Возьму это на себя с вашей помощью и поддержкой. Создадим хороший, надежный фундамент. Сделаем все, что от меня зависит. Подготовим достойного кандидата, чтобы уйти от этих позоров, которые мы уже знаем».

Они согласились. Мы провели съезд в Доме офицеров. Достаточно хорошо, красиво, организованно. Многие соотечественники мне потом позвонили из других регионов и сказали: «Керим Гурбанович, как хорошо, что ты согласился».

Единогласно проголосовали за то, чтобы создать новую организацию. Мы ее назвали межрегиональная организация «Союз Азербайджан-Урал» по Уральскому федеральному округу. Сейчас готовим документы, чтобы зарегистрировать ее в Минюсте, а потом уже получим официальный законный статус.

Больше половины жизни — 35 лет — я отдал службе. Служил на боевых кораблях Военно-морского флота Советского Союза, где меня приняли в ряды коммунистической партии. После окончания службы на флоте, мне предложили в плане учебы и работы поехать в Москву, Таллинн или Свердловск (с 1991 года — Екатеринбург). Я поехал на Урал. Приехал ночью: зима, снег, мороз — до сих пор помню! Уже 50 лет здесь живу.

Я был участковым, постовым милиционером. Прошел разные карьерные ступеньки. И самое главное — мои руководители мне доверяли, а я сделал все для того, чтобы оправдать это доверие. Окончил Академию МВД СССР, дослужился до полковника. Служил многонациональному народу, люди мне доверяли.

Есть незаконопослушные граждане, которые ведут сомнительный образ жизни. Естественно, им не нравится, что я стал руководителем диаспоры. Они понимают, что им кислород будет перекрыт, если они будут нарушать закон или обижать кого-то.

Будем стараться служить, служить, еще раз служить человеку и гражданину. Вот в этом я вижу свое предназначение. Сейчас самое главное — объединить единство моих соотечественников.

Честно скажу, проблемы есть. Я думаю, что мы это переживем и докажем, что пять-десять человек, которые пошли на преступление, — это не 100 тыс. Подавляющее большинство представителей диаспоры — это порядочные люди, которые зарабатывают честным трудом. У нас есть ученые, известные строители, спортсмены мирового уровнем.

— Что говорят внутри диаспоры о серии уголовных дел, в которых фигурируют уроженцы Азербайджана?

— Люди, естественно, разочарованы, обижены, поскольку их национальные интересы растоптаны.

Людей, которые использовали слово «диаспора» ради своего обогащения, обмана своих соотечественников, я диаспорой называть не могу. Закон есть закон, его надо уважать. Где бы человек ни находился, кем бы он ни был, надо уважать местные традиции, законы, обычаи и жить по ним. Если кто-то поступает не так, для его соотечественников это огромный моральный удар.

Сейчас идут судебные процессы, я в них особо не вникаю, мне неприятно. Господь видит все. Несправедливость, обман — не могут быть вечными. Пришло время отвечать перед законом. Есть чувство стыда, это ведь наши соотечественники.

— Насколько сейчас велика азербайджанская диаспора на Урале?

— В Свердловской области насчитывается 102 тыс. уроженцев Азербайджана. Это серьезная цифра. Так исторически сложилось, что азербайджанцы всегда были рядом с российским народом: приезжали на учебу, на работу, создавали семьи. Со временем количество наших соотечественников стало только расти.

Во всем мире, где существуют этнические группы, они стараются сохранить свою самобытность, исторические традиции. Для этого создают общины, организации, чтобы поддерживать друг друга. Они стремятся интегрироваться в общество страны проживания, но при этом сохранить свои исторические, духовно-религиозные ценности и обычаи.

У азербайджанского народа есть национальные праздники, День независимости, День государственности, День флага. Праздник Навруз — всемирно известен. Вряд ли найдется семья, которая его не отмечает.

Здесь мы создали семьи, родились наши дети, наши внуки. Это наша современная родина. Мы здесь получили образование, мы здесь работаем. Нас здесь приняли душевно, открыто, во многом помогли. Я говорю это, вспоминая времена Советского Союза. Я объездил многие республики, и, поверьте, в любой дом можно было с радостью зайти. Двери открывались с улыбкой. Не было такого, чтобы сказали: «Ой, ты не наш». Настолько была искренняя, добрая, хорошая общенациональная аура.

К сожалению, она немного пошатнулась. Скажем так, по вине наших западных недругов, которые пытаются нас раздробить. Но этого им не удастся.

— Сколько вы планируете находиться в статусе главы организации?

— Сегодня я есть, завтра меня нет — это все воля Всевышнего. В ближайшее время я постараюсь показать, какие практические шаги будет делать организация в интересах этнических азербайджанцев. Для этого надо объехать районы и города Свердловской области, посмотреть, как они живут, увидеть их проблемы и постараться им помочь в чем-то.

Наша задача — не только помощь азербайджанцам, а жителям Свердловской области. Это уникальный регион. У нас очень много друзей, немало смешанных семей. Я с уверенностью говорю: мы — одна семья.

Сейчас у молодых ребят в глазах горит любовь, уважение, помощь, милосердие, патриотизм. Вот из числа такой молодежи, я надеюсь, подготовим достойного преемника, чтобы больше нам не было стыдно за наших соотечественников.

— Вы поддерживаете какие-либо связи с представителями властей Азербайджана?

— До съезда я официально направил приглашение чрезвычайному послу Азербайджана в Российской Федерации и исполняющему обязанности генерального консула в Екатеринбурге. Но они не пришли на церемонию — то ли были заняты, то ли подумали, что это пока незачем.

Нам это не мешает, поскольку есть федеральный закон. Мы, этнические группы, во всем мире, официально регистрируем себя, создаем организации для того, чтобы сохранить свою самобытность, свои исторические связи, обычаи, религиозные традиции. Почему бы нам, более 100 тысячам азербайджанцев, не иметь свою организацию? Жизнь этого требует.

— Какой у диаспоры дальнейший путь, каким вы его видите?

— У нас есть устав, мы сейчас его регистрируем. Там указаны цели, виды деятельности организации. Когда он вступит в законную силу, то мы уже практическими делами покажем, что мы хотим и для чего это делаем.

Надеюсь, вы нам поможете в плане объединения многонациональных жителей России и Азербайджана, живущих на Урале.

Сейчас надо собрать людей вместе. В гордом одиночестве действовать неэффективно, а когда все вместе, то видны результаты.

— Как у диаспоры появился свой духовный центр в Екатеринбурге?

— Раньше мы бронировали помещения в других храмах, чтобы проводить свои национальные и религиозные мероприятия. По мере того, как количество этнических азербайджанцев росло с каждым днем, с каждым годом, естественно возникла нужда: пора иметь свой духовный центр.

Предыдущие руководители диаспоры более 20 лет пытались построить мечеть, но по каким-то причинам, у них этого не получилось. Финансовые возможности были хорошие: люди не жалели, отдавали деньги, надеясь, что мечеть все-таки построится. К сожалению, не смогли, не получилось, возможно, не хотели.

Люди потеряли надежду и обратились ко мне: «Керим Гурбанович, может быть, вы попробуете?» Мы собрались, откровенно поговорили. Объяснил, что после 20 лет обмана строить духовный центр будет непросто.

Я согласился. Создали религиозную организацию «Мечеть 14 святых» и подготовили проект, не имея ни копейки. За полтора года мы построили мечеть примерно на 1,5 тыс. человек. Получили разрешение на эксплуатацию, открыли, уже девять лет активно работаем.

Поскольку я был официально назначен руководителем религиозной организации, то выставил свои условия:

«Двери храма должны быть открыты для всех, независимо от веры, от национальности. Все религии — они братья, друг друга дополняют, обогащают».

С первого дня, кто только сюда не заходит. С легкой душой, побывав в этой атмосфере, с благодарностью уходят.

У нас есть благотворительный фонд. Каждый год мы оказываем существенную помощь ветеранам, труженикам тыла, участникам Великой Отечественной войны. Специальная военная операция сегодня — это боль в наших душах. Мы отслеживаем состояние молодых ребят. Они там защищают суверенитет, независимость России. А мы здесь укрепляем связи с семьями.

Часто мы проводим здесь похороны. Детский приют, дом престарелых, детский онкоцентр — мы не оставляем их без внимания. Каждый год в конце декабря навещаем в госпитале раненых, стараемся привнести новогоднее настроение, чтобы ребята почувствовали, что мы вместе. Это очень нужные и необходимые шаги. Здесь по-другому никак.

Беседовал Артем Путилов