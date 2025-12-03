«Я не бандит»

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 31 января 2026 года главу азербайджанской общины и «Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала» Видади Мустафаева, который занял это место в сентябре после ареста бывшего лидера диаспоры Шахина Шыхлинского. По версии следствия, Мустафаев обманным путем похитил у своего друга 16 млн руб. Вину он не признал. Адвокат настаивал, что его подзащитного оговорили.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Видади Мустафаев во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Видади Мустафаев во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Видади Мустафаева задержали бойцы СОБРа 1 декабря у башни «Исеть», куда он регулярно ходил тренироваться в спортзал. После задержания силовики провели обыски в квартире Видади Мустафаева. Позже следствие вышло с ходатайством об избрании Мустафаеву меры пресечения в виде ареста.

На процесс пришло много журналистов. Когда конвой готовился выводить обвиняемого, одна из присутствующих девушек попросила корреспондентов уступить ей дорогу, заявляя, что она жена обвиняемого. Позже на суде Мустафаев заявил, что он холост.

Судебное заседание начали с ходатайства защитника обвиняемого о закрытии процесса от прессы, но оно было отклонено. По данным следствия, Видади Мустафаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно данным предварительного расследования, он мошенническим путем похитил у знакомого гражданина Азербайджана Навруза Садатова 16 млн руб.

По данным «Ъ-Урал», преступный эпизод может быть связан с покупкой автомобиля Porsche. По одной из версий, Видади Мустафаев не заплатил за автомобиль, купленный у Садатова.

По другой версии, он получил машину и 1 млн руб. за должность заместителя главы диаспоры, но не исполнил обещание. Когда он отказался возвращать деньги и машину, Садатов обратился в следственные органы. На суде заявили, что автомобиль Porsche уже изъят у обвиняемого.

Видади Мустафаев заявил, что его оговорили. По его словам, с потерпевшим он планировал реализовать ряд проектов на озере Шарташ в Екатеринбурге. Мустафаев заявил, что отношения прервались после того, как к нему обратились люди, пострадавшие от действий Навруза Садатова. «Одного он развел с машиной, а со второй заключил фиктивный брак ради получения гражданства. Когда я узнал это и хотел встретиться с ним, то он стал скрываться. Моя деятельность не связана с преступностью, я не бандит. Загранпаспорт я готов сдать, валюты у меня никакой нет. У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей, мама. Следователь мог бы позвонить, я спокойно отвечаю на вопросы»,— рассказал Видади Мустафаев.

По словам следователя, Мустафаев не проживает на месте постоянной регистрации и может угрожать свидетелям. У него нет постоянного дохода, а в последнее время он жил и совершал перелеты на деньги, полученные мошенническим путем.

Следователя на суде Мустафаев слушал спокойно, немного улыбаясь. Когда он сам отвечал на вопросы, то не нервничал, говорил уверенно и четко.

По словам следователя, у сотрудников ОБОП есть информация еще о нескольких гражданах, пострадавших от действий Видади Мустафаева, которые ждут ареста обвиняемого, чтобы написать заявления на него. По данным «Ъ-Урал» дело может касаться ООО «Агропродукт». Якобы Мустафаев взял у компании несколько займов на покупку земельных участков, но деньги потратил в личных целях. По словам Мустафаева, он действительно занимается предпринимательской деятельностью с залогами и земельными участками, а также является президентом фонда «Возрождение», который сейчас проходит процедуру банкротства.

Защита обвиняемого настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В итоге суд отправил Видади Мустафаева в СИЗО до 31 января 2026 года.

Напомним, Видади Мустафаев возглавил азербайджанскую общину в конце августа после того, как был арестован бывший лидер диаспоры Шахин Шыхлински. 2 декабря уголовное дело группы уроженцев Азербайджана во главе с бывшим лидером диаспоры Шахином Шыхлински, обвиняемых в убийствах прошлых лет, поступило в суд.

Артем Путилов