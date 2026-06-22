В пострадавшем от атаки БПЛА доме в Краснодаре демонтировали разрушенные стены

В наиболее пострадавших квартирах дома, поврежденного в результате атаки беспилотника в ночь на 11 июня, демонтированы разрушенные стены. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов после проверки хода работ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

По словам мэра, в других помещениях ведутся отделочные работы. К восстановлению здания подключился социально ответственный бизнес. На прошлой неделе завершили замеры окон, сейчас идет изготовление конструкций, остекление планируют начать на этой неделе.

Глава города акцентировал необходимость скорейшего восстановления внешнего периметра — отсутствие дождей позволяет проводить наружные работы. Для собственников организовано временное размещение, в котором продолжает находиться одна семья. Евгений Наумов отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Алина Зорина