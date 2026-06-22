Смольный просят изменить ограничения на провоз музыкальных инструментов в метро

Вопрос перевозки крупных музыкальных инструментов в петербургском метро вновь обсудили на заседании транспортной комиссии Законодательного собрания 22 июня. Поводом стала действующая норма подземки, ограничивающая размеры провозимых инструментов — их длина не должна превышать 150 сантиметров. Под это ограничение, в частности, попадает виолончель, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЗакСе предложили пересмотреть правила провоза музыкальных инструментов в метро

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В ЗакСе предложили пересмотреть правила провоза музыкальных инструментов в метро

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Музыкант Станислав Лямин отметил, что существующие правила особенно осложняют жизнь студентам музыкальных учебных заведений, прежде всего в период экзаменационной сессии.

По итогам обсуждения депутаты подготовили проект обращения в Смольный с предложением пересмотреть действующие нормы. Вместе с тем представители комитета по транспорту и метрополитена указали, что перед изменением правил необходимо оценить возможные риски безопасности, поскольку внутри футляров и корпусов инструментов теоретически могут находиться запрещенные предметы.

Матвей Николаев