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От удара дрона ВСУ в Курской области погибла мирная жительница

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника погибла 67-летняя женщина. Она скончалась от минно-взрывной травмы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дрон ВСУ нанес удар по хозяйственной постройке в селе 1-е Выгорное Тимского района. По словам главы региона, в соседнем доме находились мать с ребенком — они не пострадали.

Сегодня при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области погиб водитель.

Кабира Гасанова