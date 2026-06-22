От удара дрона ВСУ в Курской области погибла мирная жительница
В Курской области в результате атаки украинского беспилотника погибла 67-летняя женщина. Она скончалась от минно-взрывной травмы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Дрон ВСУ нанес удар по хозяйственной постройке в селе 1-е Выгорное Тимского района. По словам главы региона, в соседнем доме находились мать с ребенком — они не пострадали.
Сегодня при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области погиб водитель.