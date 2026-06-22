От удара дрона ВСУ в Курской области погибла мирная жительница

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника погибла 67-летняя женщина. Она скончалась от минно-взрывной травмы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дрон ВСУ нанес удар по хозяйственной постройке в селе 1-е Выгорное Тимского района. По словам главы региона, в соседнем доме находились мать с ребенком — они не пострадали.

Сегодня при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области погиб водитель.

Кабира Гасанова