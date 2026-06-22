Юг забуксовал

В Крыму с 21 июня приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. Исключения составит транспорт государственных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Топливный кризис, начавшийся на полуострове, с конца мая постепенно стал проявляться в других южных субъектах России. Об отсутствии топлива как на мелких, так и на крупных сетевых АЗС сообщают жители Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области. Местные власти связывают перебои с традиционным сезоном отпусков и искусственно созданным ажиотажем.

Крым и Севастополь

В Крыму приостановили свободную продажу топлива и отпуск его по талонам с 21 июня. Ограничения коснутся как физических, так и юридических лиц. Исключения составит транспорт государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность региона. Ограничения на продажу топлива на полуострове действуют несколько недель. С конца мая в Севастополе ввели лимит на отпуск бензина по 20 л на человека, далее мера начала распространяться на всю территорию Крыма. Власти связывали ситуацию с логистическими сложностями. Под атаками украинских дронов оказались как сухопутные пути к полуострову, так и паромные переправы и стоянки, на которых скапливались бензовозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из улиц Симферополя утром 22 июня

Фото: Виктория Самко Одна из улиц Симферополя утром 22 июня

Фото: Виктория Самко

В Севастополе топливный кризис также отразился на пассажирских перевозках — в частности, в субъекте уменьшается количество выходящих на маршруты автобусов и катеров, связывающих южную и северную части города. Об этом редакции «Ъ» рассказали местные жители. Аналогичная ситуация наблюдается в Симферополе.

Постепенно топливный кризис стал проявляться и в соседних регионах. Отсутствие марок АИ-95 и АИ-92, а также дизельного топлива, очереди на АЗС, а также резкий скачок цен отмечались в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области. Дефицит стал проявляться, в том числе, на фоне страды на полях.

Кубань

Власти Краснодарского края объяснили ситуацию искусственным ажиотажем. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, повышенный спрос спровоцировали сами автомобилисты, решившие запастись топливом на фоне новостей из соседнего региона.

«Вижу в соцсетях сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках края. На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж»,— написал господин Кондратьев в мессенджере «Мах».

По данным властей, дефицита бензина в Краснодарском крае нет. Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, тогда как на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии, а поставщики уже оптимизируют логистику с учетом возросшего спроса, ситуация находится на контроле.

Донской регион

С похожим заявлением выступили и в правительстве Ростовской области. Заместитель губернатора Игорь Сорокин сообщил, что перебои с топливом возможны на мелких АЗС, а крупные сети продолжают работу в штатном режиме. По словам господина Сорокина, донской регион в летний период традиционно становится транзитным узлом к Черноморскому побережью и новым регионам. В свою очередь, рост трафика ежегодно приводит к увеличению спроса на бензин, дополнительный объем потребления дизельного топлива остается за аграрным сектором. «Для приоритетного удовлетворения потребностей аграриев отпуск дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям осуществляется по уже имеющимся заявкам в рамках действующих контрактов», — написал Игорь Сорокин в своих социальных сетях.

Кроме того, на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, по словам чиновника, существует «небольшое снижение объемов производства», связанное с внеплановыми ремонтными работами. Отмечается также повышенная загруженность транспортной сети РЖД.

Как рассказали корреспонденту «Ъ» в Ростове-на-Дону автомобилисты, дефицит наблюдается на протяжении двух недель. На некоторых АЗС не было 95-го бензина, на некоторых не было еще и 92-го бензина. Владельцы автотранспорта также сообщали о росте цен несетевых автозаправочных станций. Так, на некоторых из них цены на марки АИ-95 достигали 94,8 руб. за литр, АИ-92 – 89,7 руб. за литр. Сетевые игроки рынка в то же время подняли цены незначительно – цены в разных районах города колебались от 73 до 75 руб.

Ставрополье

И. о. министра промышленности Ставропольского края Дмитрий Макаркин также высказался о ситуации с топливом в регионе. По его словам, хранящихся на нефтебазах объемов достаточно для покрытия нужд края. В видеообращении, опубликованном в соцсетях ведомства, чиновник отметил, что на некоторых автозаправочных станциях наблюдаются краткосрочные локальные перебои с одним или двумя видами горючего. Это, по словам господина Макаркина, вызвано ажиотажным спросом, который спровоцировало распространение неподтвержденной информации среди населения. Дополнительным фактором стал начавшийся сезон отпусков, традиционно увеличивающий потребление топлива.

«Топливными компаниями принимаются все необходимые меры для обеспечения стабильных поставок в регион. Минпром СК держит вопрос на контроле», — отмечается в сообщении ведомства.

Позднее региональное министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края подтвердило факт перебоев с горючим на отдельных заправочных станциях. По данным ведомства, корень проблемы — в резком скачке потребительского спроса, из-за которого поставщики физически не справляются с темпом пополнения запасов на АЗС.

Реакция федеральных властей

8 июня Министерство энергетики РФ сформировало отраслевой штаб в связи со сложностями при поставках топлива в южные регионы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. К работе штаба привлечены все крупнейшие компании отечественного топливно-энергетического комплекса. Основной задачей станет обеспечение стабильного и эффективного функционирования всего ТЭК страны.

19 июня в управлении федеральной антимонопольной службы России отметили, что региональным ведомствам необходимо «усилить контроль» за продажей бензина в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание ФАС обратили на продажу топлива сельхозпроизводителям во время полевых работ.

Константин Соловьев