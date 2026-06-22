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На полигоне ТБО в Новочеркасске ликвидировали очаговое тление

На полигоне твердых бытовых отходов ООО «Экоград-Н» по улице Крайней в Новочеркасске выявили очаговое тление на площади 150 кв. м. Об этом сообщила Антонина Пшеничная, министр ЖКХ Ростовской области, в своих соцсетях.

Фото: соцсети Антонины Пшеничной

Фото: соцсети Антонины Пшеничной

К ликвидации тления привлекли четыре единицы спецтехники: два бульдозера, экскаватор и водовозку. Все очаги устранили методом послойной пересыпки инертным материалом. Задымление на объекте сейчас отсутствует.

Константин Соловьев

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