На полигоне ТБО в Новочеркасске ликвидировали очаговое тление
На полигоне твердых бытовых отходов ООО «Экоград-Н» по улице Крайней в Новочеркасске выявили очаговое тление на площади 150 кв. м. Об этом сообщила Антонина Пшеничная, министр ЖКХ Ростовской области, в своих соцсетях.
Фото: соцсети Антонины Пшеничной
К ликвидации тления привлекли четыре единицы спецтехники: два бульдозера, экскаватор и водовозку. Все очаги устранили методом послойной пересыпки инертным материалом. Задымление на объекте сейчас отсутствует.