На полигоне ТБО в Новочеркасске ликвидировали очаговое тление

На полигоне твердых бытовых отходов ООО «Экоград-Н» по улице Крайней в Новочеркасске выявили очаговое тление на площади 150 кв. м. Об этом сообщила Антонина Пшеничная, министр ЖКХ Ростовской области, в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Антонины Пшеничной Фото: соцсети Антонины Пшеничной

К ликвидации тления привлекли четыре единицы спецтехники: два бульдозера, экскаватор и водовозку. Все очаги устранили методом послойной пересыпки инертным материалом. Задымление на объекте сейчас отсутствует.

Константин Соловьев