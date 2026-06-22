Быстрое питание в Калининградской области подорожало более чем на 14% за год

В Калининградской области в мае 2026 года рост цен в сфере общественного питания практически остановился по сравнению с апрелем, однако в годовом выражении посещение заведений остается заметно дороже. Такие данные приводит Калининградстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградстат: рестораны и кафе продолжают дорожать несмотря на замедление роста цен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Калининградстат: рестораны и кафе продолжают дорожать несмотря на замедление роста цен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самое существенное увеличение цен за последние 12 месяцев зафиксировано в сегменте быстрого питания. Стоимость продукции предприятий быстрого обслуживания в мае оказалась на 14,3% выше, чем годом ранее. С начала 2026 года цены выросли на 8,5%, при этом за месяц изменений не произошло.

Средняя стоимость обеда в столовой, кафе или закусочной (без учета корпоративных столовых) достигла 678,7 рубля на человека. За месяц показатель увеличился на 1,4%, с начала года — на 7,3%, а по сравнению с маем прошлого года — на 13,7%. За январь—май рост составил 13,6% в годовом выражении.

Более умеренный рост цен отмечен в ресторанах. Средний чек за обед составил 1 378,5 рубля на человека — это соответствует уровню апреля. С начала года стоимость выросла на 2,2%, а за год — на 6,1%, что стало самым низким темпом роста среди основных категорий общепита.

Средняя стоимость ужина в ресторане в мае достигла 4 809,1 рубля. По сравнению с апрелем цены увеличились на 0,3%, с начала года — на 4,2%, а в годовом выражении — на 10,8%. По итогам первых пяти месяцев года рост стоимости ужинов составил 13% относительно аналогичного периода прошлого года.

Матвей Николаев