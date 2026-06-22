Администрация Ростова ищет инвесторов для 16 объектов наследия

Администрация Ростова-на-Дону подготовила к вовлечению в оборот 16 объектов культурного наследия. Для части из них уже определены инвесторы, об этом «Ведомости Юг» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия по подготовке к торгам ведутся для нескольких исторических зданий: Домовладения М.И. Шалаева, Доходного дома А.К. Науменко — мемориального здания, связанного с обороной Ростова-на-Дону бойцами внутренних войск НКВД в июле 1942 года, а также Дома В.М. Тер-Крикорова, где жил архитектор Марк Григорян. Кроме того, ПАО ДОМ.РФ вовлекает в оборот дом по ул. Серафимовича, 88, в котором в апреле 1918 года проходил первый съезд Советов Донской советской республики.

В перечень также включён Доходный дом Г.П. Емельянова по ул. Большая Садовая, 94. По уточнению администрации, часть помещений в нём принадлежит третьим лицам, поэтому рассматривается возможность изъятия объекта у собственников через суд путём продажи с публичных торгов.

Решение о проведении торгов ожидается ещё по ряду объектов в центре Ростова: Дому М.Б. Рындзюн, Доходным домам Я.С. Кушнарева, Е.А. Пасквилини, Ф.А. Галкина, А.Г. Гудермана и наследников В.Р. Максимова, Особняку Г.Ф. Трестер, а также Зданию Невского домовладельческого общества.

Инвесторы уже найдены для гостиницы «Большая Московская», Доходного дома Е.Н. Севастопуло и Доходного дома Г.С. Ботвинникова. Все три объекта планируется реконструировать и ввести в оборот.

Мария Хоперская