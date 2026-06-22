Израиль снимает военные ограничения для жителей районов на границе с Ливаном
Служба командования тылом Израиля объявила об отмене всех ограничений для жителей районов, расположенных на границе с Ливаном. Об этом сообщает пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ).
Ограничения будут сняты сегодня в 6:00 по местному времени (совпадает с московским) в таких населенных пунктах, как Сафсуфа, Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Йесуд ха-Маала, Кисра-Сумей, Бейт-Джанн и Сде-Элиэзер, уточнили в ЦАХАЛ. Решение принято на основе оценки ситуации, добавили там.
19 июня Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии, однако на следующий день ЦАХАЛ заявил о нарушении режима прекращения огня и нанес удары по объектам «Хезболлы». Погибли не менее 20 человек, сообщали ливанские СМИ. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о прекращении ударов.
Вчера ЦАХАЛ вновь заявил о готовности к возобновлению боев с «Хезболлой». Кроме того, министр обороны страны Исраэль Кац, заявил, что Иерусалим не будет выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана. ЦАХАЛ также оставит за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз» в этих районах, отметил он.
Решение Израиля снять ограничения для жителей приграничных с Ливаном районов принято на фоне продолжающейся напряженности и конфликтов между израильской армией (ЦАХАЛ) и ливанской группировкой «Хезболла». Несмотря на ранее заключенное перемирие между Израилем и «Хезболлой», боевые действия регулярно возобновлялись. Так, Армия обороны Израиля с начала марта вела наземную операцию на юге Ливана против «Хезболлы», а в ночь на 17 апреля вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном. Тем не менее стороны продолжают обмениваться ударами. Заявление о прекращении ударов, сделанное премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после нарушения режима и ответных действий ЦАХАЛ, было сделано после консультаций с США. США стремятся не допустить открытия новых фронтов против Израиля со стороны Ливана и оказывают давление на ливанское правительство, призывая завершить разоружение «Хезболлы» и предлагая планы прекращения огня.
Ситуация на израильско-ливанской границе остается крайне нестабильной. Израильские официальные лица, включая министра обороны Исраэля Каца и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, неоднократно заявляли о необходимости сохранения зоны безопасности на юге Ливана и праве ЦАХАЛ действовать там без ограничений для устранения угроз. В прошлом Израиль сталкивался с ежедневными обстрелами со стороны «Хезболлы», нанося ответные удары по объектам группировки, а лидеры «Хезболлы» заявляли о неизбежном изгнании израильтян с ливанской территории и угрожали Израилю полномасштабной эскалацией, если конфликт в секторе Газа не завершится в пользу палестинцев. Израильские военные утверждают, что «Хезболла» намеренно размещает военную инфраструктуру в жилых районах, нарушая резолюцию 1701 СБ ООН.