N12: Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на Ливан
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. Об этом сообщает израильский телеканал N12. По его информации, решение было принято после консультаций с США.
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Власти Израиля распорядились, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» на юге Ливана и пока не будут отступать.
19 июня Израиль и ливанская организация «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана, заявили в ЦАХАЛе.
После ударов израильской армии по Ливану власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.
Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о прекращении ударов по Ливану последовало за объявлением перемирия между Израилем и ливанской группировкой «ХезболлаТ». Однако, несмотря на соглашения, обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в их нарушении и продолжали обмениваться ударами. Израильская сторона настаивает на сохранении оперативной свободы в Ливане, что вступает в противоречие с иранскими требованиями о неприкосновенности ливанских территорий как часть меморандума о прекращении конфликта. Соединенные Штаты, являясь посредником, указывали, что от Израиля нельзя ожидать пассивности при атаках на его войска и гражданское население.
Перемирие, объявленное 19 июня, не стало первым. Предыдущие попытки достижения прекращения огня также сопровождались взаимными обвинениями в нарушении договоренностей. Например, 17 апреля Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня, при этом Израиль сохранил за собой право реагировать на угрозы. В ноябре 2024 года военно-политический кабинет Израиля обсуждал и утверждал соглашение о прекращении огня, при котором Биньямин Нетаньяху рекомендовал его принять, но указывал, что в случае нарушения «Хезболлой» Израиль будет атаковать. Эти события происходили на фоне продолжающихся атак со стороны «Хезболлы» на север Израиля и активных действий ЦАХАЛа по инфраструктуре ливанской группировки. В течение всего этого периода господин Нетаньяху постоянно подчеркивал, что целью Израиля является уничтожение «Хезболлы» и обеспечение безопасности северных районов страны.