N12: Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. Об этом сообщает израильский телеканал N12. По его информации, решение было принято после консультаций с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Власти Израиля распорядились, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» на юге Ливана и пока не будут отступать.

19 июня Израиль и ливанская организация «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана, заявили в ЦАХАЛе.

После ударов израильской армии по Ливану власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.