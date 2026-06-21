ЦАХАЛ заявил о готовности к возобновлению боев с «Хезболлой»

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что израильские военные должны быть готовы к новому витку боевых действий с «Хезболлой» на фоне хрупкого перемирия. По его оценке, ситуация остается нестабильной, поэтому армия сохраняет повышенную боеготовность, передает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Объявленное перемирие очень хрупкое, и мы должны оставаться в состоянии высокой готовности к возобновлению боевых действий»,— сказал начальник израильского генштаба.

Господин Замир отметил, что ЦАХАЛ должен быстро переходить к наступательным действиям при необходимости и реагировать на возможные угрозы без задержек. Он подчеркнул, что все ресурсы армии сейчас сосредоточены на этой задаче.

Глава Генштаба также указал, что для израильской армии на юге Ливана по-прежнему приоритетом остается защита северных районов Израиля и его граждан. Он добавил, что усилия военных направлены именно на достижение этой цели.

Кроме того, господин Замир заявил, что «Хезболла» оказалась в сложном положении после ликвидации нескольких командиров среднего звена за последние два дня.