ЦАХАЛ заявил о готовности к возобновлению боев с «Хезболлой»
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что израильские военные должны быть готовы к новому витку боевых действий с «Хезболлой» на фоне хрупкого перемирия. По его оценке, ситуация остается нестабильной, поэтому армия сохраняет повышенную боеготовность, передает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Объявленное перемирие очень хрупкое, и мы должны оставаться в состоянии высокой готовности к возобновлению боевых действий»,— сказал начальник израильского генштаба.
Господин Замир отметил, что ЦАХАЛ должен быстро переходить к наступательным действиям при необходимости и реагировать на возможные угрозы без задержек. Он подчеркнул, что все ресурсы армии сейчас сосредоточены на этой задаче.
Глава Генштаба также указал, что для израильской армии на юге Ливана по-прежнему приоритетом остается защита северных районов Израиля и его граждан. Он добавил, что усилия военных направлены именно на достижение этой цели.
Кроме того, господин Замир заявил, что «Хезболла» оказалась в сложном положении после ликвидации нескольких командиров среднего звена за последние два дня.
Заявление начальника Генштаба Армии обороны Израиля Эяля Замира о готовности к возобновлению боевых действий в Ливане прозвучало на фоне продолжающегося с октября 2023 года конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». «Хезболла» неоднократно обстреливала северные районы Израиля, а ЦАХАЛ наносил ответные удары по ее инфраструктуре в Ливане. Удары Израиля направлены на уничтожение объектов «Хезболлы», включая ракетные цеха, штабы и личный состав, при этом израильская армия проводила как авиаудары, так и ограниченные наземные операции на юге Ливана. Несмотря на заключенные перемирия, ситуация постоянно остается хрупкой, и Израиль заявляет о праве на самооборону и защиту своих граждан.
В ноябре 2024 года между Израилем и «Хезболлой» было заключено перемирие, по условиям которого группировка не должна была восстанавливать инфраструктуру для нападений на Израиль и должна была разоружиться к концу года. Однако израильская сторона считает, что «Хезболла» не выполняет эти обязательства, сохраняя военный потенциал в приграничной зоне. США также поддерживают право Израиля на самооборону и необходимость демонтажа военной инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы, чтобы предотвратить атаки на северные общины Израиля. Это происходит на фоне обеспокоенности Израиля возможностью возобновления полноценной войны с «Хезболлой».
ЦАХАЛ акцентирует внимание на защите северных районов Израиля и граждан, что ранее приводило к эвакуации десятков тысяч израильтян. В прошлом Израиль заявлял о сохранении за собой зоны безопасности на юге Ливана до тех пор, пока это требуется для обеспечения безопасности. Помимо противостояния с «Хезболлой», ЦАХАЛ также ведет активные боевые действия в секторе Газа против группировки «Хамас».