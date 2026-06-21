Кац: Израиль не будет выводить войска из зоны на юге Ливана
Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Иерусалим не будет выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор.
«Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ»,— написал военный министр в соцсети X.
Согласно заявлению господина Каца, вооруженные силы Израиля продолжают удерживать позиции в Южном Ливане. ЦАХАЛ оставит за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз» в этих районах, отметил он.
19 июня Израиль и ливанская «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня ЦАХАЛ обвинил группировку в нарушении режима прекращения огня и нанес удары по объектам «Хезболлы». Позже в тот же день, после консультаций с США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац отдали приказ о прекращении ударов.
Заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца о невыводе войск из Южного Ливана прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о формировании зоны безопасности и разоружении ливанской группировки «Хезболла». Согласно предложениям, поддержанным США, Израиль должен вывести свои войска из Южного Ливана одновременно с развертыванием там ливанской армии и отводом тяжелого вооружения «Хезболлы» к северу от реки Литани. Идея заключается в постепенном прекращении вооруженного присутствия негосударственных субъектов на ливанской территории, прекращении израильских авиаударов, освобождении ливанских заключенных и окончательной демаркации спорной ливано-израильской границы. Эти предложения были частью соглашения о прекращении огня, вступившего в силу в ноябре 2024 года, которое подразумевало 60-дневный переходный период для вывода израильских войск.
Однако «Хезболла» неоднократно заявляла, что не готова к разоружению и отвергала эти условия, подчеркивая, что обсуждение национальной оборонной стратегии возможно только после выполнения Израилем своих обязательств. Израиль, в свою очередь, заявлял, что его войска останутся на занимаемых позициях, если этого требуют интересы безопасности. Израильские военные ранее установили контроль над замком Бофор, который в прошлом, до 2000 года, уже использовался ими как военная база. В ноябре 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал военному кабинету страны принять соглашение о прекращении огня, пригрозив атаками в случае его нарушения «Хезболлой».