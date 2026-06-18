Фидан подтвердил Путину готовность Турции принять переговоры России и Украины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность страны предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Хакан Фидан
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Встреча Хакана Фидана и Владимира Путина состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани 17 июня. «Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию, это было подтверждено»,— сказал господин Ушаков в интервью Первому каналу.
Переговоры делегаций России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. Украинскую делегацию возглавил на тот момент министр обороны Рустем Умеров, а российскую — помощник президента Владимир Мединский. Хакан Фидан после этого неоднократно говорил о готовности страны вновь предоставить площадку для контактов по завершению конфликта.
Подтверждение готовности Турции предоставить площадку для переговоров является частью последовательной политики Анкары по урегулированию российско-украинского конфликта. Турецкая сторона неоднократно выступала с предложением своих посреднических услуг, используя свои тесные связи как с Москвой, так и с Киевом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также глава МИД Хакан Фидан, подчеркивали важность дипломатического решения и подчеркивали, что инициативы, игнорирующие Россию, не приведут к результатам. Например, уже в январе 2023 года Эрдоган планировал переговоры с Путиным и Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта.
Турция также предлагала себя в качестве посредника для зерновой сделки, которая была согласована в Стамбуле Россией и Украиной при участии Турции и ООН. При этом Анкара не всегда представляет конкретный план действий, сосредоточившись на предоставлении всевозможной поддержки для начала переговорного процесса. По мнению турецкой стороны, переговоры должны идти с участием обеих сторон, и необходимо создать «мирную платформу» для урегулирования конфликта.