Фидан подтвердил Путину готовность Турции принять переговоры России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность страны предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Встреча Хакана Фидана и Владимира Путина состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани 17 июня. «Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию, это было подтверждено»,— сказал господин Ушаков в интервью Первому каналу.

Переговоры делегаций России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. Украинскую делегацию возглавил на тот момент министр обороны Рустем Умеров, а российскую — помощник президента Владимир Мединский. Хакан Фидан после этого неоднократно говорил о готовности страны вновь предоставить площадку для контактов по завершению конфликта.