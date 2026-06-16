Турция подтвердила готовность стать посредником в контактах России и Украины

Турция готова выступить посредником в переговорах России и Украины, а также предоставить для них площадку. Об этом сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Еще раз хочу отметить, что наша страна, Турция, готова сделать все возможное, от нее зависящее — это касается и посреднической роли: возможно, самой быть посредником или предоставить площадку для посреднической роли, чтобы эта война завершилась»,— сказал господин Фидан. По его словам, продолжающиеся боевые действия могут привести «к дальнейшему разрастанию войны».

Переговоры делегаций России и Украины уже проходили в Стамбуле летом прошлого года. Украинскую делегацию возглавил на тот момент министр обороны Рустем Умеров, а российскую — помощник президента Владимир Мединский.

Хакан Фидан прилетел в Москву на два дня — с 16 по 17 июня. По данным источников Reuters и ТАСС, за время своего визита турецкий министр рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.