Глава переговорной миссии Ирана пригрозил военным ответом на угрозы США

Глава делегации Ирана на переговорах с США, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф призвал Вашингтон «быть осторожнее в своих высказываниях», поскольку иранские «вооруженные силы готовы дать ответ». Такое заявление господин Галибаф опубликовал в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф

Фото: Hamed Malekpour / Iranian Parliament Speaker Office / WANA / Reuters Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф

Фото: Hamed Malekpour / Iranian Parliament Speaker Office / WANA / Reuters

«Разве они не понимают, что если бы их угрозы возымели хоть какой-то эффект, то они бы не дошли до сегодняшнего отчаянного положения? Мы ни во что не ставим угрозы американцев. Что бы они ни говорили, действовать будем мы», — написал глава иранской делегации.

Участник переговорной команды Ирана Хосейн Корбанзаде в комментарии для Mehr сообщил, что переговоры не продолжатся, пока не будут прекращены военные действия Израиля в Ливане. По его словам, самой обсуждаемой темой на консультациях стали именно израильские удары.

Ранее источники Tasnim сообщили, что делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа. Fars со ссылкой на источники сообщал, что первый раунд переговоров США и Ирана об окончательном урегулировании конфликта приостановили спустя 80 минут после начала для проведения внутренних консультаций. Сегодня Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами и «уничтожением» в случае закрытия Ормузского пролива, а также если «Хезболла» продолжит «создавать проблемы» в Ливане.