Глава переговорной миссии Ирана пригрозил военным ответом на угрозы США
Глава делегации Ирана на переговорах с США, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф призвал Вашингтон «быть осторожнее в своих высказываниях», поскольку иранские «вооруженные силы готовы дать ответ». Такое заявление господин Галибаф опубликовал в X.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф
Фото: Hamed Malekpour / Iranian Parliament Speaker Office / WANA / Reuters
«Разве они не понимают, что если бы их угрозы возымели хоть какой-то эффект, то они бы не дошли до сегодняшнего отчаянного положения? Мы ни во что не ставим угрозы американцев. Что бы они ни говорили, действовать будем мы», — написал глава иранской делегации.
Участник переговорной команды Ирана Хосейн Корбанзаде в комментарии для Mehr сообщил, что переговоры не продолжатся, пока не будут прекращены военные действия Израиля в Ливане. По его словам, самой обсуждаемой темой на консультациях стали именно израильские удары.
Ранее источники Tasnim сообщили, что делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа. Fars со ссылкой на источники сообщал, что первый раунд переговоров США и Ирана об окончательном урегулировании конфликта приостановили спустя 80 минут после начала для проведения внутренних консультаций. Сегодня Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами и «уничтожением» в случае закрытия Ормузского пролива, а также если «Хезболла» продолжит «создавать проблемы» в Ливане.
Несмотря на нынешние заявления о прекращении переговоров, США и Иран в течение последнего времени вели (и продолжают вести) активные переговоры по различным вопросам, включая ядерную программу, урегулирование конфликтов и снятие санкций. Эти переговоры часто проходили при посредничестве третьих стран, таких как Оман, Пакистан и Катар, и их ход был переменчивым: от прогресса до полного захода в тупик из-за взаимных угроз и военных действий.
Ситуация осложняется тем, что иранские власти, включая верховного лидера Али Хаменеи, неоднократно заявляли о неприемлемости переговоров под давлением санкций и угроз, требуя равных условий для диалога. В то же время, как сообщалось ранее, высокие чины в Иране убеждали Хаменеи смягчить позицию, ссылаясь на риск свержения правительства в случае масштабной войны. При этом администрация США связывает нестабильность в регионе с "опосредованной деятельностью Ирана", а также утверждает, что Иран отвергает "чрезмерные требования" Вашингтона. Иран также заявил, что имеет доказательства помощи США Израилю в нанесении ударов по иранской территории, используя американские базы на Ближнем Востоке.
Ключевыми моментами переговоров являются вопросы прекращения военных действий на всех фронтах, включая Ливан (что напрямую связано с нынешним заявлением Ирана), снятие морской блокады США, открытие Ормузского пролива, экспорт иранской нефти и разблокировка замороженных средств Ирана. США, напротив, настаивают на ликвидации иранских ядерных объектов, передаче запасов обогащенного урана под американский контроль и бессрочном соглашении. Однако Иран настаивает на мирном характере своих ядерных разработок и готов обсуждать только ядерные вопросы, отказываясь касаться ракетной программы.
Таким образом, нынешняя риторика иранской стороны является частью сложного и многостороннего процесса переговоров и конфронтации, который длится уже долгое время. Каждая из сторон пытается использовать угрозы и военные действия как рычаг давления для достижения своих целей, при этом подчеркивая открытость к дипломатии.