Fars: первый раунд переговоров США и Ирана приостановили для консультаций

В Швейцарии первый раунд переговоров США и Ирана об окончательном урегулировании конфликта приостановили спустя 80 минут после начала для проведения внутренних консультаций. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники в переговорной команде Тегерана.

По информации иранского телеканала IRIB, во время консультаций вопрос ядерного оружия сторонами не затрагивался. Переговоры были сосредоточены на выполнении статьи 13 меморандума США и Ирана о взаимопонимании. При этом приоритет был отдан вопросу Ливана, отмечается в публикации.

В 13-й статье меморандума описываются условия переговоров по окончательному урегулированию — окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие морской блокады США, открытие Ормузского пролива, выдача США разрешений на экспорт иранской нефти и начало разблокировки замороженных средств Ирана.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. Сегодня в Швейцарии стартовали переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что 21 июня иранская делегация должна провести два раунда переговоров — сначала с посредниками, а затем с США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что делегации уже добились значительного прогресса.