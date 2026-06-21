Fars: первый раунд переговоров США и Ирана приостановили для консультаций
В Швейцарии первый раунд переговоров США и Ирана об окончательном урегулировании конфликта приостановили спустя 80 минут после начала для проведения внутренних консультаций. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники в переговорной команде Тегерана.
По информации иранского телеканала IRIB, во время консультаций вопрос ядерного оружия сторонами не затрагивался. Переговоры были сосредоточены на выполнении статьи 13 меморандума США и Ирана о взаимопонимании. При этом приоритет был отдан вопросу Ливана, отмечается в публикации.
В 13-й статье меморандума описываются условия переговоров по окончательному урегулированию — окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие морской блокады США, открытие Ормузского пролива, выдача США разрешений на экспорт иранской нефти и начало разблокировки замороженных средств Ирана.
В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. Сегодня в Швейцарии стартовали переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что 21 июня иранская делегация должна провести два раунда переговоров — сначала с посредниками, а затем с США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что делегации уже добились значительного прогресса.
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе являются давним процессом, который начался еще в августе 2003 года, когда инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране следы обогащенного урана. С тех пор было проведено множество раундов переговоров, как прямых, так и непрямых, с участием различных посредников, включая Оман, Катар и Пакистан. Одним из ключевых результатов стало подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году, который предусматривал ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Однако в 2018 году США вышли из этого соглашения, что привело к возобновлению санкций и наращиванию Ираном запасов обогащенного урана, превышающих лимиты СВПД.
Проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, предшествовавший текущим переговорам, включал положения о восстановлении коммерческого судоходства через Ормузский пролив, выводе американских войск из приграничных районов с Ираном и снятии морской блокады. Иран, в свою очередь, обязывался не приобретать ядерное оружие. Однако ключевыми пунктами разногласий на переговорах по-прежнему остаются ядерная программа и статус Ормузского пролива, а также вопрос снятия санкций и разморозки иранских активов. США продолжают настаивать на полном отказе Ирана от обогащения урана, тогда как Иран считает это своим законным правом. Ранее Тегеран предлагал поэтапную ядерную сделку, предусматривающую снижение уровня обогащения урана в обмен на доступ к замороженным активам и снятие санкций с нефтяного экспорта.
Эти переговоры происходят на фоне сложной региональной обстановки. США ранее наносили удары по иранским ядерным объектам, а Иран заявлял о готовности к более мощному ответу в случае продолжения агрессии. Стороны также расходятся в подходах к формату переговоров: США настаивают на прямом диалоге, а Иран предпочитает непрямые консультации через посредников. Иран неоднократно подчеркивал, что не позволит пересекать свои «красные линии» и готов отстаивать свои права, несмотря на давление со стороны США и Израиля. Ранее Иран также выражал скептическое отношение к переговорам с США из-за неудовлетворительного предыдущего опыта.